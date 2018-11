Tetszett a 4 napos hosszú hétvége? Örülhet, idén még két ilyen lesz!

Négy napos hosszú hétvége után máris egy hatnapos munkahét következik: a november 2-i pénteket november 10-én, szombaton kell ledolgozni. Egy ilyen pihentető 4 nap után talán annyira nem is bánjuk.



De tovább is örülhetünk, ugyanis lesz még ilyen ebben az évben: a karácsony rendhagyó módon 5 napos ünnep lesz, ugyanis 24-e hétfőre esik, így szombattól szerdáig nem kell dolgozunk! Karácsony ide, karácsony oda, ajándéknap nincs, a 24-ét már december 1-jén előre le kell dolgozni, ahogy december 15-én már a szilveszteri hosszú hétvégére készülünk. Ugyanis idén 31-e is hétfő, így azt a napot is jóval előre ledolgozzuk.