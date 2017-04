Terror- és pénzmosás ellenes törvényjavaslatot nyújtott be a kormány

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szabályrendszer megerősítése, valamint a nemzetközi előírásokkal való teljes összhang megteremtése érdekében a kormány két törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűléshez - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint a pénzügyi és gazdasági válságot követő konszolidáció után világszerte ismét felerősödtek a törekvések a bűncselekményekből származó jövedelem- és vagyonszerzés visszaszorítása, illetve az azok tisztára mosását nehezítő intézkedések fokozása érdekében. Ezen túlmenően a nemzetközi terrorizmus, elsősorban az Iszlám Állam tevékenységének intenzívebbé válása nyomán még tovább kell szigorítani a terrorista szervezetek finanszírozási lehetőségeit - mutattak rá.



Az új törvények megalkotása nagyban hozzájárul a pénzügyi rendszer védelméhez a bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosására, illetve a terrorista szervezetek pénzügyi támogatására irányuló kísérletekkel szemben - írja a szaktárca.



A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslattal Magyarország egyrészt európai uniós jogharmonizációs és nemzetközi kötelezettségeinek tesz eleget. Így biztosítja az Európai Unió új pénzmosás elleni irányelvének átültetését a magyar jogba, egyszersmind végrehajtja az Európa Tanács illetékes pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval) által korábban elfogadott, az ország pénzmosás elleni rendszere megerősítését szolgáló ajánlásokat.



Másrészt az eddig szerzett gyakorlati tapasztalatok is beépültek a szabályozás korszerűsítését szolgáló törvénytervezetbe - közölte a tárca.



A szolgáltatók és hatóságok kötelezettségei a törvényjavaslat szerint a jelenleg hatályos pénzmosás elleni törvényben foglaltakkal lényegében azonosak maradnak - ismerteti az NGM.



Fontos változás, hogy a törvényjavaslat hangsúlyozottan épít a kockázatalapú megközelítésre; előírja a felügyeletet ellátó hatóságok és a szolgáltatók számára a területükön jelentkező pénzmosási kockázatok átfogó meghatározását és értékelését, valamint a kockázatokkal arányos, kezelésükre alkalmas belső eljárásrend kialakítását. Ez az eddigieknél szélesebb mozgásteret ad a szakmai sajátosságok figyelembevételére és a kockázatok súlyozására a felügyeletet ellátó szervek és a szolgáltatók számára, ugyanakkor a felelősségük is megnő.



Lényeges változás továbbá, hogy a törvényjavaslat a nemzetközi gyakorlattal összhangban - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni hatékony fellépés szigorú megőrzése mellett - megfelelő feltételek esetén a biztonságos és hitelesítendő on-line (személyes megjelenés nélküli, de azzal egyenértékű) azonosítás lehetőségét is átfogó módon megengedi a törvény hatálya alá tartozó szolgáltatóknak.



Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat a fennálló uniós és ENSZ kötelezettségek hatékonyabb végrehajtását, valamint a gyakorlati jogalkalmazás megkönnyítését biztosítja. A törvényjavaslattal a terrorizmus és terrorizmus-finanszírozás elleni rendszer hatékonysága - a nemzetközi elvárásokkal összhangban - nagymértékben növelhető. Így az eddiginél hatékonyabban lesz megakadályozható, hogy adott esetben terroristák, az őket támogatók, vagy akár más, a nemzetközi biztonságot veszélyeztető személyek és szervezetek szabadon hozzájuthassanak akár saját vagyonukhoz, gazdasági erőforrásaikhoz, akár más személyektől hozzájárulásban részesülhessenek terrorista akcióikhoz.



Az új törvények megalkotásával Magyarország jelentős mértékben tovább javítja a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni rendszert, valamint annak hatékonyságát, áttekinthetőségét és működőképességét - hangsúlyozza a szaktárca. Hozzáteszi: ezen felül eleget tesz európai uniós és nemzetközi kötelezettségeinek, bizonyítva ezzel Magyarország töretlen elkötelezettségét a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harc mellett.