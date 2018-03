Telefonnal mért vérnyomást, készített röntgenfelvételt - Tíz hónapot kapott a kuruzsló

Kuruzslás bűntette miatt tíz hónap, három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Balassagyarmati Törvényszék azt a férfit, aki orvosnak és nőnek adta ki magát , orvosi ügyeletet tartott, és betegeket látott el a Nógrád megyei Szirák községben - közölte a törvényszék sajtótitkára kedden az MTI-vel.Bárány Dávid elmondta: a 31 éves gyöngyöspatai férfi 2016 augusztusában több sziráki lakost kezelt úgy, hogy ehhez sem engedélye, sem a szükséges szakképzettsége nem volt. Több alkalommal orvosi ügyeletet is tartott a településen, a "vizsgálatok" többségét pedig mobiltelefonjával végezte.A vádlott 2016. július 13-án ismerkedett meg egy sziráki férfival, akinek női néven mutatkozott be, és azt állította, hogy orvosként dolgozik, korábban több kórházat is vezetett.A férfi 2016. augusztus végéig több alkalommal "orvosi ügyeletet" tartott ismerőse otthonában 22 óra és reggel 5 óra között, ennek során rendszeres "orvosi ellátásban" részesített sziráki lakosokat, diagnosztizálta és különböző terápiás módszerekkel kezelte betegségüket. Egy férfi becsípődött nyakát krémmel kente be, majd a kezelés részeként injekciót is adott neki, egy másik férfi fájós lábát tűvel kezelte.Az álorvos a mobiltelefonjával vérnyomást mért, EKG- és ultrahangos vizsgálatot végzett, és röntgenfelvételt is készített. Egy nőnél egy ilyen módon készített ultrahangos kép vizsgálata után tévesen azt állapította meg, hogy a nő több mint 3 hetes terhes, és azt az "orvosi" véleményt adta, hogy sós forró vízbe ülve megszakíthatja a nem kívánt terhességet.A Pásztói Járásbíróság mint elsőfokú bíróság a vádlottat kuruzslás bűntette miatt korábban három hónap, két évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. A másodfokon eljáró Balassagyarmat Törvényszék az álorvos cselekményének társadalomra való veszélyességét is figyelembe vette, amikor súlyosította az ítéletet.