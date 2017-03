Tegyünk Igazságot! szlogennel indít országos kampányt az MSZP

Az MSZP országos kampányba kezd Tegyünk Igazságot! szlogennel



Tegyünk igazságot! szlogennel országos politikai kampányt, országjárást indít az MSZP - jelentette be a párt elnöke és miniszterelnök-jelöltje csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.



Molnár Gyula, az MSZP elnöke közölte, a csütörtökön induló kampányban azt akarják megmutatni, hogyan lehet Magyarországból egy igazságosabb országot csinálni.



Szerinte a kormány "fordított Robin Hoodként" működik, a szegényektől elvett pénzt osztják szét a gazdagok között.



A pártelnök ismertetése szerint az MSZP teljes szervezete részt vesz a kampányban, így a 106 egyéni országgyűlési képviselőjelölt-aspiránsuk is.



Elmondta, a Tegyünk igazságot! Fizessenek a gazdagok! kampánnyal támogatást akarnak gyűjteni politikájukhoz, illetve Botka László miniszterelnök-jelöltségéhez.



Molnár Gyula jelezte, ebben az időszakban a politikai tárgyalásokat nem folytatják.



Az MTI-nek a részletekről elmondta: kampányuk csütörtöktől óriásplakátokkal, közösségi médiás megjelenésekkel kezdődik, március 20-a után szórólapok is lesznek.



Hozzátette: április 1-je és május 1-je között Botka Lászlóval végigjárják azokat a körzeteket, ahol a szegénység problémája a legakutabb. Mint mondta, ezeket a rendezvényeket nem sportcsarnokokban, hanem közterületeken tartják.



Kérdésre elmondta, hogy a kampánynak szolid, 10 millió forint alatti költségvetése van.



Botka László, a szocialisták miniszterelnök-jelöltje azt mondta, a magyarok legnagyobb baja, hogy igazságtalanság van, az igazságtalan kormánypolitika elképesztő mértékben növelte Magyarországon a szegénységet.



Szeged szocialista polgármestere elmondta, bevezetnék a luxusadót a legmagasabb jövedelműeknél, ebből évente 300 milliárd forint folyna be, amiből csökkenteni lehetne az átlag alatti jövedelműek adóterhelését. Ez az adó egy-két százezer családot érintene - jelezte.



Kifejtette: 100 millió forint feletti vagyon, egymillió forint feletti havi jövedelem és tízmillió forintnál értékesebb autó vagy egyéb luxusvagyontárgy megadóztatásán gondolkodnak.



Botka László szerint a befolyó összeg elég arra, hogy adómentessé tegyék a minimálbért és a középosztályt ki tudják szélesíteni azzal, hogy jelentősen csökkenteni tudják az elvonást az átlag alatti vagy átlagos jövedelműek esetében.



Hangsúlyozta, "ez nem egy gazdagellenes kampány. Nekünk az a célunk, hogy Magyarországon igazságos közteherviselés és igazságos politika legyen".



Kérdésre közölte azt is, hogy többkulcsos adórendszert is akarnak, mert az egykulcsos adó a létező legigazságtalanabb adó.



Egy másik kérdésre válaszolva úgy látta, nincs átfedés luxusadó-javaslatuk és a Jobbik földesúradója között. Az MSZP egy komplett európai baloldali, demokratikus programot hirdet, a Jobbik programja teljesen más - közölte.



Kitért arra, hogy a legutóbbi felmérések szerint a magyar háztartások fele teljesen vagyontalan, vagyis csak azt az ingatlant birtokolja, amelyben lakik, 45 százaléknak minimális vagyona van, a lakásán kívül egy autó. A magyar háztartások öt százalékának van 30 millió forintnál nagyobb vagyona, vagyis ők tudnak az európai középosztályhoz hasonló életmódot folytatni - közölte.



Botka László szerint a Fidesz adópolitikája, családtámogatása kizárólag a legmagasabb jövedelmű családokat támogatta, miközben az egykulcsos adó magasabb elvonással terheli az átlag alatti jövedelmeket, a minimálbért.



A politikus azt mondta, az országjáráson nem pusztán adópolitikáról akarnak vitatkozni, hiszen Magyarországon a szegénység növekedése azt is jelenti, hogy a társadalom döntő többsége nem jut megfelelő és jó oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz.



Botka László kérdésre beszélt arról, hogy akkor van győzelmi esélye a baloldalnak a következő országgyűlési választáson, ha mind a 106 egyéni választókörzetben és országosan is egy jelölt van. Hozzátette: az elmúlt hetekben azt látta, mintha "a kis liberális pártok" nem bíznának abban, hogy győzni lehet 2018-ban, és meg akarják ismételni a 2014-es választás előtt történteket: semmi másról ne szóljon a baloldali politika, csak az összefogásról.



Még több százezer választót meg kell nyerni a baloldali politikához - mutatott rá, jelezve, az ajtaja nyitva áll, és ha valaki végiggondolja, hogy a korábbi stratégiája nem vezetett eredményre, akkor meg fognak állapodni.



Az elmúlt napok pártalakításaira reagálva Molnár Gyula azt mondta: ha téli-nyári leárazás van, akkor a plázák környékén nagyobb a forgalom, így a választás közeledtével a pártalapítások is megnövekednek. Szerinte az MSZP egyértelmű és világos társadalmi alternatívát mutat.



Aki nem akar 2018-ban változást, ne tülekedjen a rajtvonalnál, mert zavarja azokat, akik akarnak - mondta, hozzátéve: aki a 2022-es választásra készül, majd akkor álljon a rajtvonalhoz.



Az önkényuralmi jelképekkel kapcsolatos törvénymódosításról közölte, a hatalom nem csinál más, mint a saját mutyijait próbálja meg legalizálni a parlamentben, eközben olyan dolgokat vet fel, amely Magyarországot nem viszi előre. Reméli - folytatta -, Magyarországnak 27 évvel a rendszerváltás után nincs már vöröscsillag-fóbiája. El a kezekkel a Heineken sörtől, a San Pellegrino ásványvíztől! - közölte.



Nem vadászatügyben, hanem egy közgyűjtemény, egy múzeum ügyében van korrekt együttműködés a nagyobbik kormánypárttal - közölte arra a felvetésre, hogy a DK kifogásolta, MSZP-sek is aláírták azt a törvényjavaslatot, amely ingyen átadná hatvani Grassalkovich-kastélyt a vadászkamarának.



A sajtótájékoztatót egy kispesti áruház parkolójában egy Botka Lászlót ábrázoló óriásplakát előtt tartották.



Fidesz: az MSZP megint adóemelést akar



A Fidesz szerint a szocialisták megint adóemelést akarnak, ahogy kormányzásuk alatt is mindig adókat emeltek.



A nagyobbik kormánypárt képviselőcsoportja az MTI-nek küldött közleményében arra reagált, hogy Molnár Gyula, az MSZP elnöke és Botka László, a párt miniszterelnök-jelöltje csütörtökön bejelentette: országos kampányba kezd a szocialista párt Tegyünk igazságot! szlogennel. Botka László a sajtótájékoztatón elmondta egyebek mellett, hogy bevezetnék a luxusadót a legmagasabb jövedelműeknél, és többkulcsos adórendszert is akarnak.



A Fidesz-frakció szerint a szocialisták egyszer már megmutatták, hogy képzelik a közteherviselést: miközben a családokat és a munkavállalókat sorozatos megszorításokkal és adóemelésekkel sújtották, a multik és a bankok mindig megúszták a megszorítások terheit.



Az MSZP kormányzása alatt a jelenleginek több mint duplája volt a személyi jövedelemadó (szja) és a társasági adó, eltörölték a családi adókedvezményt, megduplázták a lakásáfát és az élelmiszerek áfáját is - írták.



Hozzátették, hogy a szocialisták egyszer sem támogatták a magyar embereket és a vállalkozásokat segítő adócsökkentéseket, "ha tehetnék, eltörölnék azokat is".



A polgári kormány a kölcsönös teherviselésbe ugyanakkor bevonta azokat is, akik korábban mindig megúszták - jegyezte meg a Fidesz-frakció.



Közölték: 2010-től folyamatosan csökkentik a családokat és a vállalkozásokat terhelő adókat. 32-ről 15 százalékra csökkentették az szja-t, 19-ről 9 százalékra a társasági adót, évről évre bővítik a családi adókedvezményt, radikálisan csökkentették a legfontosabb élelmiszerek, a lakás és az internet áfáját, folyamatosan mérséklődnek a munkáltatók adói, hogy béreket tudjanak emelni - sorolták az intézkedéseket.



Szerintük mióta ezt a gazdaságpolitikát folytatja a kormány, nő a gazdaság, a foglalkoztatás, és emelkednek a bérek is.



Ezzel szemben "a szocialisták ugyanott folytatnák, ahol abbahagyták, valójában megint adókat akarnak emelni, amivel ismét tönkretennék a gazdaságot, és veszélybe sodornák a béremeléseket" - zárták közleményüket.