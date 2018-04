Távozik a Magyar Telekom vezérigazgatója, magyar szakember váltja

A cég keddi, az MTI-nek küldött közleménye szerint a Magyar Telekom igazgatósága április 23-i ülésén a vezérigazgató kezdeményezésére döntött a munkaszerződés július elsejei megszüntetéséről. Christopher Mattheisen ugyanezen hatállyal lemond igazgatósági tagságáról és a jövőben saját vállalkozásokkal foglalkozik - közölték.Az igazgatóság által kinevezett új vezérigazgató, Rékasi Tibor a társaság igazgatóságának is tagja lesz július elsejét követően.Christopher Mattheisen 2006 decembere óta a Magyar Telekom vezérigazgatója, igazgatóságának tagja és hosszú ideig elnöke is volt. Előtte négy évig a vezetékes üzletágért felelős vezérigazgató-helyettes volt. Korábban a Westel 900 marketing és értékesítési területét vezette a cég alapítását követő első három évben.Rékasi Tibor 2017. január óta a Magyar Telekom lakossági szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese, a csoporthoz 10 éve csatlakozott a társaság leányvállalata, az IQSYS Zrt. ügyvezető igazgatójaként. Rékasi Tibor utódja, a lakossági szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettes július 1-jétől Szabó Melinda lesz.A közleményben Timotheus Höttges, a Deutsche Telekom vezérigazgatója elmondta: Christopher Mattheisen kulcsszerepet játszott az utóbbi bő tíz év üzleti sikereiben, irányításával a Telekom csoport kivételes eredményeket ért el a vállalati és a lakossági területen is.

Úgy éreztem, ez az ideális időpont, hogy átadjam a stafétabotot utódomnak, Rékasi Tibornak, akiben megvan a világos elképzelés és a képesség is ahhoz, hogy a vállalatot további sikerekre vezesse. IT és rendszerintegrációs területen szerzett tapasztalata mellett jelentős sikereket ért el a távközlés terén is, az utóbbi másfél évben eredményesen vezette a lakossági területet.

- idézi Christopher Mattheisent a közlemény.Rékasi Tibor a közlemény szerint azt mondta, hogy az új szerepében változatlan lendülettel folytatja az ügyfelekért végzett munkát, minden telekomos kollégára támaszkodva: ők az eddigi és a jövőbeni sikereik kulcsszereplői.