Tartós élelmiszert gyűjtenek jövő vasárnaptól a katolikus templomokban

A körlevélben az MKPK felhívta a figyelmet arra, hogy a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtéssel két egyházi hagyományt elevenítenek fel: egyrészt az első század keresztényei a szentmisére vitték magukkal a szegényeknek szánt adományaikat, másrészt régi hagyomány volt, hogy a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek ajánlották fel.



"Ezeket a példákat követve kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat, és tegyék a templomban erre kijelölt helyre" - fogalmaztak.



"A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba" - olvasható a közleményben.



A jövő vasárnapi szentmiséken és az azt követő héten, március 4-től 11-ig várja a katolikus egyház az adományokat, amelyeket a Katolikus Karitász juttat majd el a rászorulókhoz.



A körlevélben kitértek arra is, hogy a korábbi években meghirdetett gyűjtések eredményeképpen családok ezreit tudták segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományoztak. Ha minden hívő legalább egy kilogramm adományt visz a templomba, akkor újra nagyon sok családnak tudnak segíteni, "az irgalmas Jézus példáját követve" - tették hozzá.



Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatnak a hívek a karitász segítő munkájába: az 1356-os telefonszám felhívásával 500 forinttal támogatják a rászorulókat.



A körlevélben idéztek Ferenc pápa idei nagyböjti üzenetéből is: "Az alamizsnálkodás gyakorlása által megszabadulhatunk a kapzsiságtól és felfedezhetjük, hogy a másik ember a testvérünk: amim van, soha nem teljesen az enyém. Mennyire szeretném, hogy az adakozás valódi életstílussá válna mindenkiben! Bárcsak követnénk keresztényekként az apostolok példáját, és meglátnánk a másokkal való osztozás lehetőségében az egyházban megélt közösség kézzelfogható tanúságtételét."