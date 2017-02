Tarsoly Csaba szerint Szijjártó ötlete volt a moszkvai vízumgyár

A vízumgyárról az Indexen jelent meg egy cikksorozat , amiből kiderült többek között, hogy a Quaestor és Tarsoly Csaba bizalmasa, Kiss Szilárd cége – a Monte Tokaj Kft. – közös orosz projektjeként működő VisaWorld Center ezrével bocsátotta ki a schengeni vízumokat bármiféle ellenőrzés nélkül, mielőtt a Quaestor 2014-ben átvette volna ezt az üzletet.

˝Engem Szijjártó úr keresett meg, hogy kiszervezzék a vízumkiadást, hogy ne a követségen döntsék el, ki kaphat. Ez egy 40 ablakos központ lett, 15 eurót kerestünk vízumonként. Ez az orosz kereskedőház része lett volna."

Szijjártó Péter miniszteri időszaka alatt nincsenek visszaélések a vízumokkal kapcsolatban



A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleményében közölte, hogy a vízumkiadási szabálytalanságok 2013 előtt, nem pedig a később létrehozott vízumközpontban történtek. A vízumközpont létrehozásáról Szijjártó Péter miniszteri időszakát megelőzően született kormánydöntés. A vízum megadásáról nem a vízumközpontban születik döntés, erről mindig a nagykövetség dönt.



A moszkvai kereskedőház nyitásáról a Quaestorral folytatott - végül sikertelen - tárgyalások során szóba került a kormány azon szándéka is, hogy a világ számos pontjához hasonlóan Moszkvában is kiszervezze a vízumigénylések begyűjtését. A Quaestor tulajdonosa közreműködésével alapított cég erre be is nyújtotta pályázatát, a szerződést azonban - immár Szijjártó Péter minisztersége alatt, 2015 márciusában - a KKM felbontotta és nemzetközi pályázatot hirdetett a funkció ellátására. Szijjártó Péter miniszteri időszaka alatt nincsenek visszaélések a vízumokkal kapcsolatban.

A Quaestor-ügy hétfői bírósági tárgyalásán a moszkvai vízumközpontról beszélt Tarsoly Csaba - olvasható a 444.hu-n Tarsoly így beszélt a tárgyaláson erről:Tarsoly szerint Szijjártóval azt is tervezték, hogy az orosz példa szerint Azerbajdzsánban, Egyiptomban és Fehéroroszországban is létesítenek hasonló központot. A vízumközpontba 90 milliót invesztáltak volna, és 45 alkalmazottal évi 400 milliós tiszta nyereséget értek volna el.