Tarsoly azt állítja, iratokat hamisított a rendőrség

durva hibát követhettek el a nyomozó hatóságok Tarsoly Csaba volt Quaestor-vezér előzetes letartóztatásánál: nem sikerült tartani a határidőt, így az őrizetbevétel ideje meghaladhatta a törvényben maximumként rögzített 72 órát.A lap szerint erről a volt Quaestor-vezér tett panaszt a büntetés-végrehajtási ügyésznél, aki a kifogást megvizsgálta, majd továbbította a Központi Nyomozó Főügyészségre.A csalással és sikkasztással vádolt Quaestor-vezért a nyomozók 2015. március 26-án, délután vették őrizetbe, több mint két héttel a brókercég 200 milliárd forintos kárt okozó bedőlése után.Tarsoly állítása szerint, amit a telefonja híváslistájával tud bizonyítani, 16:40-kor vették őrizetbe, a jegyzőkönyvbe azonban egy későbbi időpontot rögzítettek. Ez azért fontos, mert három nappal később, vasárnap délután 16:53 és 17:07 perc között döntött a nyomozási bíró az előzetes letartóztatásról.Ekkor azonban Tarsoly már nem lehetett volna őrizetben, mert letelt a 72 óra, és ilyenkor a büntetőeljárásról szóló törvény szerint el kell engedni a gyanúsítottat.Az időpontokkal egy másik gyanúsítot, az ügy harmadrendű vádlottja, M. Zsolt esetében is meggyűlt a bajuk, akit Tarsollyal együtt vettek őrizetbe – tette hozzá a Blikk.A Quaestor második emberét szintén március 26-án vették őrizetbe 16:28-kor, és három nap elteltével csak 17 óra után helyezték előzetesbe.A nyomozási bíró meg is jegyezte, hogy letelt a 72 óra, így M. szabadon távozhat, de jelezte, hogy sok értelme nem lenne, mert hamarosan újból őrizetbe vennék. M. ezért maradt a tárgyalóteremben, és azóta is előzetesben van.Az üggyel az ügyészség is foglalkozik, Nagy Andrea szóvivő szerint a beadványban írtakat feljelentésként kezelik, amelynek elbírálása folyamatban van.