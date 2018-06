Tarlós István elnézést kér a budapestiektől a Red Bull Air Race miatt

Tarlós István elnézést kér a budapestiektől a hétvégi műrepülőverseny okozta kellemetlenségek miatt és bejelentette, amíg ő a főpolgármester, nem lesz többé ilyen verseny ilyen feltételekkel a belvárosban.



A főpolgármester az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában azzal kapcsolatban, hogy a DK fővárosi képviselője, Gy. Németh Erzsébet a múlt héten arról beszélt, a főváros vezetése idén is "aprópénzért", mindössze 13 millió forintért adja oda a közterületeket a Red Bull Air Race szervezőinek, és felszólította a főváros vezetését, hogy a zajszennyezés miatt a szervezőkkel fizettessen fájdalomdíjat a verseny környékén élőknek, azt mondta: az MSZP-SZDSZ-koalíció hosszú éveken át ingyen biztosította a rendezvényre a közterület-használatot.



Azzal védekezni, hogy az állami rendezvényre adtak ingyenességet, egyszerű svindli - jelentette ki Tarlós István, hozzátéve, a korabeli iratokból egyértelműen kiderül, hogy a Red Bull Air Race-t "beszuszakolták" az ingyenes állami rendezvénybe.



A főpolgármester hangsúlyozta: ettől függetlenül azért, ami Budapesten történik a főpolgármestersége alatt, neki kell vállalnia a politikai felelősséget.



Hozzátette: "elég botrány és zűrzavar" volt az elmúlt napokban a fővárosban a műrepülőverseny miatt, a zajszennyezés és a közlekedési változások okán, ezért elnézést kér a fővárosiaktól. Leszögezte: amíg ő a főpolgármester, addig "ilyen botrányos zűrzavar nem fordulhat elő a városban".



Kifejtette: olyan sok panasz érkezett a zajra, és a szervezők olyan nagy közterületet foglaltak el hosszú időre, hogy "akármilyen sikeres ez a rendezvény, ilyet nem lehet a budapestiekkel csinálni".



Jelezte, magához fogja vonni a jövőben a kérdést, "és ez ilyen formában nem történhet meg többet".



A főpolgármester a Kossuth rádió 180 perc című műsorában arról beszélt, mindenekelőtt az engedélyezés és a forgalomszervezés körül érzékelhető "botrányos zűrzavar" miatt vonja magához a kérdést.



"Nagyon nagy területet foglaltak el nagyon hosszú időre, ez a főleg az észak-déli irányú budai közlekedésben a vártnál nagyobb zavarokat idézett elő" - mondta.



Arra a felvetésre, elképzelhető-e, hogy a jövőben nem a parlamenttől "karnyújtásnyira" rendezik meg a versenyt, kifejtette: ez sem elképzelhetetlen. "Az én gondolkodásom eljutott idáig, fogunk erről beszélni" - mondta, hozzátéve, "nem nagyon tudja pártolni" azt, hogy a hétvégihez hasonló módon valósuljon meg a verseny.



Tarlós István hangsúlyozta: a rendezvényhez az illetékes bizottság jogszerűen adta ki az engedélyt, arról ő maga is csak utólag értesült.



A főpolgármestert a közmédia műsoraiban kérdezték arról is, hogy a Metróért Egyesület a transphoto.ru orosz weboldalon rátalált egy napokkal korábban készült felvételre, amely egy olyan, felújításra Moszkvába szállított metrószerelvényt ábrázol, amely - a pályaszám szerint - hivatalosan már Budapesten fut, felújított állapotban. A felvétel alapján a Párbeszéd fővárosi közgyűlési vizsgálóbizottság felállítását követelte annak kiderítésére, hogy a 3-as metró vonalára érkező szerelvényeket valóban felújították-e, vagy azok teljesen új szerelvények, a DK pedig jelezte, feljelentést tesz az ügyben. A BKV visszautasította a vádakat.



Tarlós István a Ma reggelben arról beszélt, az előző városvezetés "hulladékot" hagyott hátra 3-as metróként, a főváros felújításra kapott kormánygaranciát, a BKV szabályszerűen meghirdette a pályázatot és megkötötte a szerződést. Mint mondta, nem tudja, a Metróért Egyesület vezetője "hol mit fényképezett", de a DK a politikai siker reményében "rákapaszkodott a fotóra".



Hozzátette: lehet vizsgálóbizottságot kijelölni, ő azt nem fogja ellenezni, bár a hatóság nem talált bizonyítékot arra, hogy a Budapestre érkezett szerelvények újak lennének. Felvetette, lehetséges, hogy a kocsiszekrényt teljesen ki kellett cserélni az említett metrószerelvény esetében.



A 180 perc című műsorban kiegészítésként elmondta: ha a DK feljelentést akar tenni, a BKV meg fogja védeni az álláspontját.