Tarlós: ha felhasználhatják a pénzmaradványt, lesz metrófelújítás

Tarlós István kijelentette, ha felhasználhatják a főváros pénzmaradványát a fedezet kiegészítésére európai uniós szankció nélkül, akkor "egészen biztosan senki a világon nem tudja megakadályozni, hogy ezt a metrót felújítsuk".



Fedezet nélküli kötelezettséget ezután sem vállalnak, alátámasztatlan ajánlatokat ezután sem fogadnak be, de az alátámasztható és elfogadható ajánlatokat finanszírozni tudják - tette hozzá.



A főpolgármester úgy fogalmazott: "engem már nem érdekel, hogy az állam mit ad és mit nem ad, (...) ki milyen kommunikációt alkalmaz. Ennek a városnak a sorsáért a politikai felelőséget nekem kell viselnem, és ezt a munkát a város el fogja végezni".



Tarlós István kitért arra is, hogy a metrószerelvényeket 2018 folyamán kicserélik, az alagút felújítása pedig 2020 előtt megtörténik, ezért - mint mondta - "a balesetmentes közlekedést szavatolni lehet a ciklus folyamán".



Ezt több mint életszerű feltételezni - fűzte hozzá.



Tarlós István ügyetlen és rosszindulatú fikciónak nevezte, hogy a Bálna Budapest értékesítéséből akarnák fedezni a 3-as metró felújítását. Kijelentette: a Bálna eladása még szélsőséges esetben sem fedezné a most hiányzónak látszó összeget.



Elmondta, kétségtelenül igaz, hogy a Bálna értékesítésében elvileg gondolkodik a városvezetés, de az eladásról a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén még nem lesz döntés.



Azzal kapcsolatban, hogy a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén rendeletmódosítással csökkentheti a fővárosban szervezett futóversenyek számát, Tarlós István azt mondta: a döntéshozók többsége úgy ítélte meg, hogy lassan teljesen kiszámíthatatlanná és anarchikussá váltak bizonyos rendezvények, köztük a futórendezvények is.



Az útlezárások és forgalomterelések a csaknem kétmilliós városban a lakosság túlnyomó többségét tervezhetetlen és meglepő szituációkba keverte - közölte a főpolgármester.



Tarlós István azt mondta: egyetért a javaslattal, amely szerintük "arányos álláspontot" képvisel.



A főpolgármester szólt arról is, hogy várhatóan másfél év múlva Budapest száz százalékban csatornázott lesz.



Megemlítette, hogy a Fővárosi Közgyűlés szerdán nem dönt a szmogrendelet módosításáról, várhatóan szeptemberben születik határozat az ügyben.