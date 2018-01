Tanítanék-demonstráció: Pilz oktatási minimummal lábalna ki a "slamasztikából"

A rendezvényen a mozgalom képviseletében felszólaló Pilz Olivér bejelentette, hogy oktatási minimumot dolgoztak ki. Az egyeztetésre az összes pártot meghívták - jelezte.



Szintén a Tanítanék mozgalmat képviselve Törley Katalin közölte: február első napjaiban az oktatási minimumot várhatóan nyolc párt írja majd alá: a Demokratikus Koalíció (DK), az MSZP, a Lehet Más a Politika (LMP), az Új Kezdet, a Momentum Mozgalom, a Magyar Liberális Párt, az Együtt és a Párbeszéd. Az érintett politikusok és szakértők a színpadra vonultak a koncepció molinójával.



Pilz Olivér hangsúlyozta, hogy a dokumentum kilábalási lehetőséget nyújt a "slamasztikából". Az oktatási minimum kiindulópontja, hogy a gyermekek érezzék jól magukat - szögezte le.



Ismertetése szerint a diszkrimináció- és szegregációmentességet, a tananyag mennyiségének radikális csökkentését, a lexikális tudás középpontba helyezése helyett a képességekre fókuszálást, valamint a pedagógusok adminisztratív terheinek csökkentését akarják elérni. A cél, hogy az oktatásra fordított összköltségek fokozatosan elérjék a bruttó hazai termék (GDP) 6 százalékát - emelte ki.



A Tanítanék mozgalom képviseletében szólalt fel Sulyok Blanka is, aki a többi között azt kifogásolta, hogy csak az intézményfenntartó előzetes "cenzúrájával" szabad nyilatkozni. Úgy fogalmazott, hogy "a bólogató csinovnyikoké a pálya".



Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke arról beszélt, hogy bár a kormány minden fronton sikerről beszél, ez csupán a saját sikere, mert mindent megvalósít, amit akar. Átverés a soha nem látott béremelés, amelyről a kabinet beszél - hangoztatta, megjegyezve: a legnagyobb kereskedelmi láncok dolgozóinak magasabb az átlagbérük, mint a tanároknak.



Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke nyomatékosította, hogy nemcsak az iskolákban kell béke és szabadság, hanem az egész társadalomban. Felelősség terheli a pártokat, amiért huszonnyolc évvel a rendszerváltás után itt tartunk - mutatott rá. Azt mondta: mindenki tegye a dolgát: azt, amihez ért. A politikusok ne szóljanak bele az oktatásba, ők az ország vezetésére kaptak felhatalmazást - jelentette ki.



Pálfia Zsolt, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének alelnöke kiemelte, hogy a felsőoktatásban dolgozók jelentős része anyagi gondokkal küzd. Mind a materiális, mind az erkölcsi megbecsültségüket vissza kell állítani - vélekedett.



Az Oktatói Hálózat (OH) képviseletében beszélő Máté András, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának tanszékvezetője, egyetemi docens egyebek mellett azt szorgalmazta, hogy a hatalom ne törekedjen az intézmények maga alá gyűrésére.



A rendezvényen felszólalt egy édesanya, egy pedagógus, valamint a Független Diákparlament képviseletében egy tanuló is.



A demonstráció résztvevői lazán megtöltötték a Kossuth Lajos teret. Az OH több transzparensét is látni lehetett, az egyikre a "Méltó béreket! Óvodától egyetemig", egy másikra az "Autonómiát! Óvodától egyetemig" szöveget írták.



Magyar és európai uniós zászlók mellett a DK és a Liberálisok lobogói szintén feltűntek.



A tüntetés végén jelképesen transzparenst ültettek a Kossuth Lajos tér füvébe.



A demonstráción több ellenzéki politikus is jelen volt. Feltűnt Hiller István, az Országgyűlés MSZP-s alelnöke, Kunhalmi Ágnes, a szocialisták budapesti elnöke és Szabó Szabolcs független parlamenti képviselő. Az LMP az MTI-vel közölte, hogy miniszterelnök-jelöltje, Szél Bernadett is részt vesz a demonstráción.



Az esemény meghívójában azt írták, tanárok és diákok, szülők, civilek és szakszervezetek, szakértők és laikusok, "megalázottak és megcsúfoltak" mind békét akarnak. "Elég volt az iskolák militarizálásából, a hazug propagandából, gyermekeink lelkének mérgezéséből" - fogalmaztak. Azt hangsúlyozták, hogy a gyermekek jövőjéért és jelenéért mozdulnak meg.



A demonstrációhoz csatlakozott a Diákszolidaritás Akció, a Független Diákparlament, az OH, a PDSZ, a PSZ, valamint a Szülői Hang is.