Szombaton kezdődik a balatoni hajózási szezon, a menetrend szerinti járatokon kívül Siófok, Balatonfüred, Tihany, Fonyód, Badacsony és Keszthely kikötőjéből sétahajók is indulnak - tájékoztatta Mihalovics Dóra, a Balatoni Hajózási Zrt. marketingvezetője csütörtökön az MTI-t.



A hajójáratok száma folyamatosan bővül a következő hetekben, a főszezonban már 18 kikötő között, 28 útvonalon közlekednek majd.



Az önkormányzati tulajdonban lévő Balatoni Hajózási Zrt. húsz motoros nagyhajót, három gyorshajót és négy kompot működtet, továbbá 16 tagú ipari flottával biztosít egyéb, a kikötő- és strandüzemeltetéshez szükséges szolgáltatásokat.



A marketingvezető azt mondta, a tavalyi, kiemelkedő szezonéhoz hasonló, illetve egy kicsit annál is kedvezőbb forgalomban reménykednek.



Emlékeztetett arra, hogy a kompközlekedésben tavaly 14 éves rekord dőlt meg: 1,14 millió utas és 370 ezer jármű kelt át a Balatonon. Ez 13 százalékos forgalomnövekedést jelentett a korábbi évhez képest. A menetrendi, a sétahajók és programhajók által szállított utasok száma meghaladta a 730 ezret, összesen 8 százalékkal emelkedett. (Ezen belül a menetrendi hajók utasforgalma 11 százalékkal nőtt.)



Idén árat emelt a társaság; az egyik díjzónában 100 forinttal, a másikban 200 forinttal kell többet fizetni egy-egy hajóúton. A kompon a gépkocsik, biciklik szállítási ára nem változott, de az utasok a korábbi 600 forint helyett 700 forintért kelhetnek át Szántód és Tihany között.



A marketingvezető hangsúlyozta, évek óta nem volt érdemi áremelés, és a cég számos kedvezményt nyújt, amivel a tapasztalatok szerint minden harmadik komputas élni szokott. A kompközlekedést az igényekhez igazítva már március végétől sűrítették, ami többletköltséggel jár - tette hozzá.



Mihalovics Dóra az idei kedvezményekről szólva elmondta, ezen a nyáron vezetik be a BAHART-kártya több típusát, amely akár 20 százalék kedvezményt is jelent több hajós szolgáltatásra, köztük a gépjárművek viteldíjára.



A főszezonra végeznek a Kossuth komp 150 millió forintba kerülő felújításával, amelynek során alkalmazkodnak a megnövekedett gyalogos- és kerékpáros forgalomhoz. Tavaly teljes körűen felújították a Siófok katamaránt, idén a Nemzeti Regatta nevű motorost bocsátják vízre nagypénteken, ez egy kiöregedett vízibusz helyébe lép.



Az elmúlt két évben számos újítást vezetett be a hajózási társaság az utastájékoztatásban. Ennek részeként megújult a cég honlapja, a közforgalmú kikötőkben és hajózás közben pedig ingyenes a wifi-szolgáltatás. A menetjegyek mellé minden utas megkapja a célállomásokon működő partnerek ajánlatait is, több esetben kedvezményes kuponokkal.



Idei újdonság lesz a Playmobil gyerekjegy, amelyhez ajándékfigura is jár. A társaság bővíti a programhajó-kínálatát. A Varázshajó indításával a gyerekeknek kedvez, míg az idősebb korosztály operett hallgatásával vagy borkóstolóval is összekötheti az útjait. Lesznek továbbra is bulihajók, kulturális programot kínáló élményhajók és Minimax gyerekhajók is.



Megkezdődött a társaságnál számos beruházás a szolgáltatások minőségének fejlesztésére. Idén fejezik be az alsóörsi és a fonyódi vitorláskikötő bővítését. A Nemzeti Regattán és a Kossuth kompon kívül felújítják a Helka és a Szántód hajót, továbbá fejlesztik a kikötői biztonságtechnikai eszközparkot is - mondta Mihalovics Dóra.