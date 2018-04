Szintet léptek a banki csalók - Profin megírt levéllel akarják ellopni az OTP-s adatokat

Tájékoztatjuk, hogy ismeretlenek bankunk nevében e-mailen próbálnak ügyféladatokat kicsalni. A hamis levélben arra kérik a gyanútlan ügyfeleket, hogy kattintsanak egy linkre, és ott adják meg az internetbanki belépéshez szükséges adataikat.



Arra kérjük, hogy ne adja meg az adatait! Ha már megtette, azonnal hívjon minket a 36 (1) 366 6666 telefonszámon, vagy írjon az informacio@otpbank.hu e-mail címünkre. Az OTP Bank megtette a szükséges biztonsági és jogi intézkedéseket.



Tájékoztatjuk, hogy az OTP Bank soha nem kér ilyen adatokat e-mailben. Ön által ismeretlen oldalon soha ne adja meg banki vagy személyes adatait!

Szinte nincs olyan hét, hogy ne futna be egy-egy levél, ami megtévesztő üzenetével akarja rábírni a címzettet, hogy adja meg a bankoláshoz szükséges adatait. Viszont ezeknek a leveleknek már a szövege is gyanús lehet az olvasónak, mert jellemzően teljesen magyartalanul megfogalmazott sorok szerepelnek bennük.Most szerkesztőségünk postafiókjába egy olyan levél érkezett, amelynek profizmusán magunk is megdöbbentünk.A hivatalos hangvételben megfogalmazott mondatokban nincsenek kirívó magyartalanságok és látványra is teljesen meggyőző.Így néz ki a levél:Ráadásul ha rákattintunk a hivatkozásra, az is egy olyan oldalra visz, ami tökéletes másolata az OTP Bank weboldalának. Csak a címsor árulkodik a csalásról:Az OTP Bank a weboldalán is felhívja ügyfelei figyelmét, hogy ne adják meg adataikat, valamint közlik, hogy megtették a szükséges biztonsági és jogi intézkedéseket.