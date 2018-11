Szijjártó: teljesen szabályosan lépte át a határt a volt macedón miniszterelnök

Három határt kellett átlépnie Nikola Gruevszki volt macedón kormányfőnek, hogy Magyarországra jusson, és mindhárom esetben teljesen szabályosan tette ezt - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai sajtótájékoztatóján, Budapesten.



A politikus kiemelte: a volt macedón miniszterelnök minden esetben átadta utazási dokumentumait, és azokat ellenőrizték a hatóságok.



Szijjártó Péter visszautasította, hogy magyar diplomaták részt vettek volna bármiféle "csempészetben vagy menekítésben".



Először a tiranai magyar nagykövetségen találkoztak Gruevszkivel, ekkor értesültek a menedékkérelméről - közölte.



Kérdésre Szijjártó Péter elmondta, nem tud arról, a macedón belpolitikai háttéralku eredménye lenne az, hogy Nikola Gruevszki elhagyta Macedóniát.



Az ügyben folyamatos a párbeszéd Macedóniával - tette hozzá Szijjártó Péter, aki kapcsolatban áll macedón partnerével, ahogy Pintér Sándor belügyminiszter is. A politikus elmondta, hogy legközelebb a NATO-külügyminiszterek december eleji ülésén találkozik a macedón diplomácia irányítójával.



Megjegyezte: az uniós külügyminiszterek hétfői ülésén senki nem vetette fel az esetet.



Szijjártó Péter közölte: máskor is volt már, hogy menekültstátuszt kértek és kaptak más országok volt kormánytagjai.

Azt is mondta, tárcájának nincs dolga az ügyben, hiszen nem hozzá tartozik az a hatóság, amely döntést hozott Gruevszkiről.



A miniszter közölte: Orbán Viktor miniszterelnök december elején Horvátországban részt vesz a Közép-európai Kezdeményezés tanácskozásán, és a tervek szerint kétoldalú megbeszélést folytat horvát kollégájával.