Szijjártó Péter: újabb lépést tettünk előre Magyarország vonzerejének növelésében

Magyarország első, közvetlen terminál összeköttetésű repülőtéri szállodájának átadóján a miniszter hangsúlyozta: eddig egy szűk keresztmetszet volt a budapesti repülőtér kapcsán, a terminállal összekötött szálloda hiánya, ezt most a 3,2 milliárd forintos beruházással sikerült megoldani.



Kiemelte: "büszkék vagyunk arra, hogy a világ egyik vezető utazási és szálloda csoportja úgy döntött, hogy a jól hangzó Párizs, London, Brazíliaváros mellett Budapesten is üzemeltet ilyen szállodát, amelyet konferenciaközpontként is lehet használni".



A szállodát a WING Zrt. 3,2 milliárd forintból építette és az Orbis Hotel Group, az AccorHotels kelet-európai stratégiai partnere üzemelteti. Az AccorHotels több mint 100 országban, több mint 4300 szállodát kezel.



A budapesti repülőtéren tavaly az utasok száma 14,5 százalékkal 13,1 milliós rekordot ért el. Összesen 44 légitársaság a világ 45 országának 125 repülőterére repül a magyar fővárosból. Annak érdekében, hogy Budapest még vonzóbb célpont legyen, a Budapest Airport egy 2020-ig tartó 50 milliárd forint értékű fejlesztési programot hajt végre - tette hozzá a miniszter.



Magyarország vonzó és biztonságos úti cél, ezt igazolja az a 14,9 millió vendégéjszaka, amelyet a tavaly töltöttek a külföldről érkező vendégek itt - mondta a miniszter.



2018 egészében a tárgyalások jelenlegi állása szerint 9 új járat közlekedik majd Budapestről. Az idén három új transzatlanti járat indul Ferihegyről, a LOT, az American Airlines és az Air Canada Rouge révén, így májustól már négy észak-amerikai városba lehet eljutni négy transzkontinentális járattal.



Gilles Clavie, az Orbis Hotel Group elnök-vezérigazgatója és az AccorHotels regionális képviselője szerint a szálloda az egyedi elhelyezkedésen túl az ibis Styles nemzetközi ismertségének és elismertségének, a márkára jellemző innovációnak és az új szállodai élménynek köszönhetően is preferált lesz az utazók körében, tovább emeli majd Budapest imázsát.



Noah Steinberg, a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója megjegyezte, hogy Magyarország a repülőtéri hotel megépítésével egy jelentős, hiánypótló fejlesztést valósított meg Magyarország turizmusa szempontjából. A szálloda az ország fontos kapuja a külföldről érkezők számára, befolyásolja az első benyomásukat az országról, ezt is figyelembe vették a beruházásnál.