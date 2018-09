Szijjártó Péter súlyos kritikával illette a migrációs ENSZ-paktumot

A világszervezetben jelenleg tárgyalt átfogó migrációs paktum elfogadása a lehető legrosszabb lépés, amelyet az ENSZ tehet a migráció kihívásának kezelésére, mert veszélyes folyamatokat, további elvándorlási hullámokat indít meg - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés New Yorkban zajló, csúcsszintű ülésszakán felszólalva, közép-európai idő szerint szombat hajnalban.Hangsúlyozta: a kormány nem támogatja a tervezetet, mert az szembemegy a magyar érdekekkel.A migráció kezelése hosszú időre meghatározhatja jövőnket a globalizált világban: bátorítása minden országot kiinduló, tranzit- vagy célországgá változtatna - fejtette ki Szijjártó Péter. Magyarország ezt elutasítja, és éppen az ellenkezőjét tartja kívánatosnak, mégpedig azt, hogy a nemzetközi közösség tartsa tiszteletben az egyes államok szuverenitását, az országok jogát arra, hogy saját lakosságuk biztonságát helyezzék előtérbe, és maguk dönthessenek arról, hogy kit engednek be a területükre, és kit nem. A nemzetközi közösségnek támogatnia kell az egyes országokat abban, hogy megőrizzék történelmi, vallási, kulturális örökségüket és társadalmi szerkezetüket - emelte ki.Úgy vélte, a paktum kizárólag a migránsok érdekeit és jólétét tartja szem előtt, holott azzal is foglalkoznia kellene, hogy milyen alapvető jogok illetik meg azokat, akik biztonságos és békés körülmények között szeretnék élni az életüket.Felszólalásában Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi időszak a hatalmas migrációs hullámokkal jellemezhető. Ez azonban súlyos biztonsági kockázatokat hordoz magában világszerte, számos ország stabilitását megrendítette, és súlyos politikai vitákhoz vezetett. Következményei közé tartozik az, hogy olyan területeken is jelen van a terrorveszély, ahol korábban nem volt.Az elvándorlás senkinek nem kedvező: akik útra kelnek, életük kockáztatásával keresnek új otthont, akikhez igyekeznek, ott viszont gondot okoz, hogy sokszor hatalmas tömegeket kell befogadniuk, ráadásul olyan embereket, akik egészen más kultúrát képviselnek. A migráció ezért párhuzamos társadalmak megjelenéséhez vezet, és súlyos biztonsági kihatásokkal jár.Szijjártó Péter emlékeztetett a 2015-ös eseményekre, amikor Magyarországon 400 ezer illegális bevándorló ment keresztül, nem tartották be a helyi jogszabályokat, rátámadtak a rendőrökre, nem voltak tekintettel a helyi kultúrára és életmódra, fenyegetően léptek fel az ott élőkkel szemben.Hangsúlyozta, hogy az Európai Unió politikája csődöt mondott, mégpedig azért, mert rossz választ adott a kihívásra: a bevándorlási hullám megállítása, kezelése helyett jóformán meghívót küldött a migránsoknak. Az EU emellett kötelező kvótákat akart bevezetni, zsarolta és a büntetéssel fenyegette az ezt elutasító tagországokat, köztük Magyarországot. Mindez sikertelen és kártékony megközelítésnek bizonyult - magyarázta.Az elmúlt négy évben több mint 30 terrortámadást követtek el Európában, és ezek mind kapcsolatban állnak a migrációval. Ezekben több mint 300 ember meghalt, ezernél többen megsebesültek - sorolta Szijjártó Péter.Brüsszel azt mondja, hogy lehetetlen megállítani a migrációt, de Magyarország bebizonyította, hogy ez lehetséges: a többi visegrádi ország segítségével lezárta a határt, és elzárta az utat a szárazföldi illegális bevándorlás elől - tette hozzá.Szijjártó Péter egyúttal üdvözölte, hogy Olaszországnak nemrégiben sikerült lezárnia a tengeri utat, de ezért bírálatokat kapott.A külügyminiszter kiemelte, hogy a nemzetközi erőfeszítéseknek a bevándorlási hullám megállítására kell összpontosítaniuk. A nemzetközi szervezeteknek világossá kell tenniük, hogy a bevándorlás nem alapvető emberi jog, szemben a jelenlegi gyakorlatukkal, amely ennek az ellenkezőjét sugallja. Az ENSZ és más intézmények képviselői sokszor a gazdasági virágzás, a globális jólét forrásaként beszélnek a migrációról, mintha ez lenne a legjobb dolog, ami történhet az emberiséggel; Magyarország ezt a megközelítést élesen ellenzi, és nem ért egyet azzal sem, hogy a bevándorlás a legjobb megoldás a demográfiai és munkaerőpiaci kihívásokra.Szijjártó Péter kifejtette azt is: a paktum azt sugallná, hogy a határvédelmi intézkedéseket emberi jogi alapon kell elbírálni, ez azonban rendkívül veszélyes megközelítés, Magyarország élesen elveti, mert a határok megvédése nemzetbiztonsági kérdés. Csak a legális határátlépés fogadható el, a törvények megsértőit súlyosan meg kell büntetni - jelentette ki.Nem ért egyet Magyarország azzal sem, hogy a paktum azt sugallja, a multikulturális társadalom jobb lenne, mint az egységes kultúrájú. Álláspontja szerint a magyar társadalom semmivel sem rosszabb vagy értéktelenebb, mint azok, ahol több kultúra él együtt.Magyarország nem szeretné, ha megismétlődnének a 2015-ös események - mondta a külügyminiszter. A kormány számára a magyarok biztonsága és épsége az első számú prioritás. Ezért továbbra is szigorúan meg fogja védeni a határokat, és senkit nem enged illegálisan az ország területére lépni.Külön gondot fordít a kormány arra is, hogy folyamatosan fejlessze az oktatási rendszert, és segítse a családokat a gyermekvállalásban. Meglátása szerint ez a megfelelő válasz a demográfiai és munkaerőpiaci kihívásokra - tette hozzá.A nemzetközi közösségnek megállítania kell a migrációt, nem pedig bátorítania - vonta le a következtetést Szijjártó Péter. Oda kell vinnie a segítséget, ahol szükség van rá - tette hozzá, megemlítve, hogy Magyarország ebben a szellemben is segíti a keresztény közösségeket a Közel-Keleten.