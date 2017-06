Szijjártó Péter: a visegrádi együttműködés világszerte brand lett

A miniszter szerint az elmúlt években a szövetség azért tudta fontosságát fenntartani, mert a józan ész alapján politizált, és bizonyította, hogy ésszerű gazdaságpolitikával a növekedés motorja tud lenni, és a bevándorlási hullámot is meg tudta állítani. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, Brüsszel "kipécézte" magának a visegrádi országokat: kötelezettségszegési eljárással fenyegetőznek ahelyett, hogy azon gondolkodnának, hogyan lehet az Európai Unió biztonságát helyreállítani. Hozzátette: a külügyminiszterek tanácsában osztrák kollégájával egyetértettek abban, hogy az unión kívül kell eldönteni, kik azok a bevándorlók, akiket beengednek.



Ha ezek a megoldások működnének, akkor Szijjártó Péter szerint megmenthették volna azoknak a menekülteknek az életét, akik a tengerbe fulladtak, és azok életét is, akik Európában terrortámadásokban haltak meg, mert nem engedték volna be a terroristákat. A külügyminiszter hazugnak nevezte azt a megközelítést, amely szerint a közép-európai országok nem szolidárisak a többi tagállammal. Éppen ezek az országok szolidárisak, azzal, hogy nem engednek be illegális bevándorlókat Európába - fűzte hozzá. Hangsúlyozta azt is, hogy Európa minden idők legsúlyosabb terrorfenyegetettségével néz szembe, ezért az eddiginél sokkal nagyobb óvatosságot kérnek az utazóktól.



Azt javasolta, hogy vegye mindenki komolyan az utazási tanácsokat és regisztrálja magát a konzuli szolgálat honlapján. Hozzátette: nyáron minden magyar külképviseleten 24 órás ügyeletet tartanak.