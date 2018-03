Szijjártó Péter: a migráció veszélyes, de megállítható

A fideszes politikus emlékeztetett arra, hogy néhány éve több százezer bevándorló "csörtetett át" az országon. Ha valaki erre azt mondja, hogy elfogadható, akkor az nagyon nagy baj - fűzte hozzá.



Hangsúlyozta: az ENSZ a kvótákkal a nemzetközi embercsempészek "malmára hajtja a vizet". Az ENSZ-ben el akarják fogadtatni, hogy a migráció alapvető emberi jog. Ha ez megtörténik, mindenki oda megy, ahová akar - figyelmeztetett a fideszes politikus.



Nyugat-európai tapasztalatok szerint az eltérő kultúrájú bevándorlók tömegeit nem lehet integrálni, a párhuzamos társadalmak veszélyesek - jegyezte meg a miniszter.



Kijelentette: a Nyugattal szemben "nem a migrációtól várjuk" a gazdasági, demográfiai nehézségek megoldását, hanem például a családpolitikától. "Gyerekek kellenek, nem migránsok" - fűzte hozzá a kormánypárti politikus. "Azt akarjuk", hogy a magyarok dönthessék el, ki jöhet be az országba, nem az ENSZ vagy az EU - szögezte le.



Kitért arra is: Brüsszel nem adta fel a kötelező kvóta tervét, és azért avatkozik be a magyarországi választásokba, mert ez az ország tanúsítja a legnagyobb ellenállást.



A miniszter szerint Európa néhány éve még a legversenyképesebb és legbiztonságosabb, egyértelműen keresztény kontinens volt, mára ez megkérdőjeleződött. Ez ellentétes Magyarország céljaival, ezért harcolni kell, mert ha nem, akkor egy idő után Magyarország sem lesz - mondta.



Dunai Mónika fideszes országgyűlési képviselő, Rákosmente és Kőbánya kormánypárti jelöltje a rendezvényen azt emelte ki: nem szeretné megélni, hogy migránsfalvakat, -telepeket építsenek.



A kérdés, hogy az eddigi "eredményáradatot eltörli-e a migránsáradat" - fűzte hozzá. A kormánypárti politikus arra szólította fel hallgatóságát, hogy ne támogassanak idegen érdekeket szolgáló, esküszegő politikusokat.



Riz Levente (Fidesz-KDNP), a XVII. kerület polgármestere a választási fórumon arról beszélt, hogy április 8-án egyszerű lesz a döntés, mert kétfajta jelölt lesz: az egyik támogatja a migrációt, a másik viszont azt szeretné, hogy "hadd éljük Magyarországon az életünket a saját akaratunk szerint békében, biztonságban". Azt kérte hallgatóságától, támogassák a Fidesz-KDNP-t a választáson.