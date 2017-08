Szijjártó nem békül a bevándorláspárti kormányokkal

Magyarország nem hátrál meg - tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter erről a Magyar Hírlapnak adott interjúban. Kijelentette, olyan külpolitikát folytat, amely kizárólag a magyar érdekeket tartja szem előtt.Szijjártó Péter a lapnak elmondta, a viták legfontosabb oka, hogy vannak bevándorláspárti kormányok Európában, a magyar kormány pedig egyértelművé tette, hogy nem enged be illegális bevándorlókat Magyarországra, a biztonság pártján áll. Ez a kibékíthetetlen ellentét ott lesz a következő időszakban is, mert mi nem fogunk meghátrálni, és valószínűleg a másik oldalon lévők sem fogják azt mondani, hogy Magyarországnak igaza van - szögezte le a politikus.A miniszter úgy vélte, bírálatok biztosan lesznek, egyebek közt a közelgő németországi és ausztriai választások kapcsán, ahol a jelöltek megpróbálják bevonni Magyarországot a kampányba.A távozó holland diplomata Magyarországot érintő kijelentésével kapcsolatban úgy fogalmazott, ha egy nagykövet a magyar kormány és a terroristák motivációi közé egyenlőségjelet tesz, ezzel mindenképpen átlépi a vörös vonalat, ez elfogadhatatlan.Szijjártó Péter szerint a jó kétoldalú kapcsolatok sikere a kölcsönös tiszteleten áll vagy bukik. Megjegyezte, hogy erről beszélt Bert Koenders holland külügyminiszterrel is, akivel bár vannak vitái, de azok mindig a kölcsönös tisztelet talaján, kulturáltan zajlottak - olvasható a Magyar Hírlapban.