Szijjártó: Martin Schulz nincs tisztában az alapvető tényekkel

Martin Schulz a német lapnak arról beszélt, hogy veszélyes logikát követ Orbán Viktor magyar miniszterelnök a menekültpolitikában. Mint mondta, Magyarország és Lengyelország, "újabban talán Ausztria támogatásával" úgy tesznek, mintha a menekültek ügye csak a németekre tartozna, ami elfogadhatatlan.



A politikus megengedhetetlennek nevezte, hogy miközben néhány európai uniós tagállam nagy erőfeszítéseket tesz, mások egyetlen menekültet sem hajlandóak befogadni.



Szijjártó Péter az MTI-nek úgy fogalmazott: azt remélték, hogy Martin Schulz valóságérzékelése visszatér azzal, hogy ő maga visszatért "a brüsszeli buborékból a német valóságba".



"Erről a reményről azonban végérvényesen bebizonyosodott, hogy alaptalan volt. Martin Schulz az alapvető tényekkel sincs tisztában. Pozíciója ugyanakkor kényelmes, hiszen egy olyan ország polgára, amely élvezi annak előnyeit, hogy Magyarország komoly erőfeszítésekkel, az európai jognak érvényt szerezve védi a schengeni övezet külső határát. Martin Schulz tehát a valamennyi német polgárt is védő Magyarországot gáncsolja hátulról folyamatosan" - jelentette ki a miniszter.



Hozzátette: az Európai Unió és a schengeni övezet külső határának megvédésére Magyarország mindezidáig egymilliárd eurót költött.



"Az Európai Bizottság ennek az összegnek még a részleges megtérítését is megtagadta, holott a magyar határvédelem Németország és az egész Európai Unió megvédését is szolgálja. A szolidaritás hiánya tehát nem Magyarország, hanem az Európai Unió oldaláról jelenik meg" - emelte ki Szijjártó Péter. Hangsúlyozta: Magyarország minden menekültet befogad a nemzetközi jog előírásai alapján, de határozottan elutasítja a gazdasági célból érkezők és illegális bevándorlók befogadását.



"Mindezekkel Magyarország sokkal nagyobb terhet vállal, mint amit a teljesen ésszerűtlen kvóták jelentenének" - szögezte le.



A külgazdasági és külügyminiszter megjegyezte: "Magyarország soha nem engedett annak a csábításnak, hogy a jogi káoszt és az anarchiát ünnepelje, mindig tiszteletben tartotta az európai jogot".



"Ugyanakkor azt is leszögezzük, hogy a közép-európai országok, köztük hazánk is visszautasítja Martin Schulz birodalomépítési terveit, és továbbra is a kiáll az erős, szabad európai nemzetekre épülő erős Európai Unió mellett" - fogalmazott Szijjártó Péter.