Szijjártó: Magyarország kilép a globális migrációs csomag elfogadási folyamatából

Számunkra Magyarország és a magyar emberek biztonsága az első számú kérdés", és ez a dokumentum teljes mértékben ellentétes az ország biztonsági érdekeivel

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormányülést követően sajtótájékoztatót tart a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2018. július 18-án. Magyarország kilép az ENSZ globális migrációs csomag elfogadási folyamatából - jelentette be a miniszter.

Magyarország kilép az ENSZ globális migrációs csomag elfogadási folyamatából - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szerdai kormányülés utáni sajtótájékoztatóján, Budapesten.- mondta Szijjártó Péter.Közölte továbbá: a kormány álláspontja szerint az ENSZ globális migrációs csomagja ellentétes a józan ésszel és az európai biztonság helyreállításának szándékával is.Magyarország nem tartja magára nézve irányadónak azokat a célokat és elveket, amelyeket ez a csomag kinyilvánít, továbbá nem vesz részt az ENSZ-tagállamok állam- és kormányfőinek decemberi marrákesi csúcstalálkozóján, és ha végül az ENSZ közgyűlése határoz a dokumentumról, akkor Magyarország nemmel fog szavazni - sorolta a döntéseket.mondván, "milliók számára jelenthet inspirációt arra, hogy meginduljanak". Szerinte a csomagnak az az alapállása, hogy a migráció jó és kivédhetetlen jelenség. A kormány ezt az alapvetést elfogadhatatlannak tartja, és olyan rossz folyamatként tekint a migrációra, amelynek rendkívül súlyos biztonsági aspektusai vannak - tette hozzá.A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy múlt héten ért véget a csomagról szóló kormányközi vitasorozat, amely után az elkészítéséért felelős koordinátorok átadták a szöveget az ENSZ-közgyűlés elnökének, kérve, terjessze elő elfogadásra az ENSZ-tagállamok marrákesi csúcstalálkozóján.Felidézte azt is, hogy a csomag készítésekor előterjesztették a magyar kormányzat 12 pontos javaslatát, de mivel az ENSZ tagállamainak döntő többsége kibocsátója a migrációs folyamatoknak, a dokumentum alapvető emberi jogként tekint a migrációra, ami "homlokegyenest ellentétes egyébként a nemzetközi jogban megfogalmazottakkal". A dokumentum nem foglalkozik ugyanakkor azoknak az embereknek a valóban létező alapvető emberi jogával, akik semmi mást nem akarnak, mint nyugalomban, biztonságban élni a saját hazájukban - fűzte hozzá.Emellett a határvédelemre inkább emberi jogi kérdésként tekint, a migránsoknak képzési programok megtartását írja elő célkitűzésként, bővíti a panasztételi lehetőségeket a nemzeti hatósági eljárásokkal szemben, a migránsok pénzhazautalásaira speciális kedvezményeket kíván megállapítani és a befogadókapacitások növelését célozza - sorolta., a végén azonban előírja: minden egyes országnak saját nemzeti programot kell megalkotnia a csomagban leírtak végrehajtása érdekében.Arra a kérdésre, hogy kötelezettségszegési eljárás indulhat a "Stop Soros" törvénycsomag ügyében, a miniszter azt mondta: "megszokhattuk, hogy Brüsszellel szemben mi védjük Európa érdekét (...) és az európai emberek biztonságát, így van ez most is". Veszélyt hozott Európára Brüsszel migrációs politikája, amelynek az egyik következménye éppen az, hogy az elmúlt három és fél évben 29 jelentős terrortámadás történt Európában, amelyeket migrációs hátterű emberek követtek el - tette hozzá.Magyarország ezzel szemben biztonsági kérdésként tekint a migrációra - jelentette ki, közölve: a kormány vállalja az eljárással járó vitákat, a jogi harcot, és meg fogja védeni a "Stop Soros" törvényt, rajta keresztül pedig a magyar emberek biztonságát is.Azzal kapcsolatban, hogy a távozó budapesti szlovák nagykövet, Rastislav Kácer egy interjúban élesen bírálta Magyarországot, Szijjártó Péter úgy reagált: felháborító, hogy hazugságokat terjeszt Magyarországról. Meg is tette volna a szükséges diplomáciai lépéseket - mondta a miniszter -, ha nem tudná személyesen a szlovák külügyminisztertől, hogy Rastislav Kácer nem folytatja munkáját a szlovák külügyminisztérium kötelékében. "Ilyen módon egy szlovák állampolgári véleményt hallottunk, amellyel a lehető legkevésbé sem értünk egyet" - közölte.