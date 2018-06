Szijjártó: Magyarország és Lengyelország azonosan tekint a migrációs folyamatokra

Szijjártó Péter kiemelte, világossá kívánják tenni, hogy nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget kell odavinni, ahol a baj van.



Ezért a lengyel miniszterrel megegyeztek abban, hogy Magyarország és Lengyelország közösen újít fel a szíriai Homsz városban egy az ortodox közösség tulajdonában álló, korábban megrongált árvaházat - jelentette be a külügyminiszter.



Szijjártó Péter közölte, a 340 millió forintos beruházás költségeit Magyarország és Lengyelország fele-fele arányban állja, a megvalósításba pedig magyar és lengyel humanitárius szervezeteket is bevonnak. Magyar részről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet vesz részt a munkában - tette hozzá.



Elmondta azt is, hogy az idén kezdődő és a jövő év közepére befejeződő felújítás magába foglalja az árvaház kapacitásának bővítését is, így 32-ről 270-re emelkedik az ott elhelyezhető gyerekek száma.



A miniszter kitért arra is, hogy Magyarország segítséget nyújt a közel-keleti keresztényeknek, Libanonnak, Jordániának és Törökországnak is, valamint támogatja, hogy az Európai Unió pénzügyi támogatást adjon a menekültek ezreit, százezreit ellátó országoknak.



Szijjártó Péter az M1 aktuális csatorna érdeklődésére reagált az ukrán külügyminiszter csütörtöki cikkére is, amelyben Pavlo Klimkin azt írta: Magyarországon kezdik megérteni, hogy Ukrajnának nem áll szándékában diszkriminálni a Kárpátalján élő magyar kisebbséget az új oktatási törvénnyel.



A magyar külügyminiszter erre azt mondta, Magyarország szívesen visszatér az ukránok európai és euroatlanti integrációt támogató politikájához, ennek azonban "kőkemény" feltétele, hogy az ukránok visszaadják a kárpátaljai magyaroknak azokat a jogokat, amelyeket elvettek az oktatási törvénnyel.



Mindezt elmondták a múlt pénteki külügyminiszteri és oktatási miniszteri munkacsoportülésen is - fűzte hozzá Szijjártó Péter.



Közölte, az ukránok megígérték, hogy megoldják az átmeneti időszak kitolását és a magániskolák törvény hatálya alóli kivételét. Amíg azonban az elvárt módosításokat végre nem hajtja Ukrajna, semmifajta Nato-Ukrajna bizottsági ülésre és csúcstalálkozóra nem kerülhet sor - jelentette ki a miniszter.