Szijjártó: hivatalosan is kérni fogja a kormány a The Jerusalem Post által hivatkozott hangfelvételt

Az is elfogadhatatlan, hogy "soha senki által meg nem választott NGO-k magyar emberek munkahelyeit, magyar emberek kiszámítható megélhetését sodorják veszélybe" - fűzte hozzá a külügyminiszter.

Szijjártó Péter elmondta, hogy az izraeli The Jerusalem Post hangfelvételen alapuló cikke egyértelműen bizonyítja, a Soros-hálózat európai kormányokat akar egymásnak ugrasztani azért, hogy az illegális bevándorlók befogadását előmozdíthassa. Hozzátette: felháborítónak tartják, hogy azért járatják le Magyarországot, mert nem hajlandó illegális bevándorlókat befogadni.Szijjártó Péter vasárnapi sajtótájékoztatóján az angol nyelvű izraeli újság pénteki cikkére reagált, amelyben a lap, egy hangfelvétel alapján, arról írt, hogyan lobbizik a magyar törvénykezés ellen egy a Soros-alapítvány támogatásával 2017-ben elindult nemzetközi szervezet (Civil Liberties Union for Europe) magyar vezetője, Dénes Balázs.A külgazdasági és külügyminiszter kitért arra, a hangfelvételen elhangzik, hogy Németország kormánya a Magyarországon befektető német cégeken keresztül gyakorolhat nyomást Magyarország kormányára. Szijjártó Péter hozzátette, hogy jelenleg hatezer német vállalat összesen háromszázezer embernek ad munkát és a Magyarországra irányuló külföldi működő tőke 28-29 százaléka Németországból származik. Ezért, aki arra akarja rávenni a német kormányt, hogy magyarországi befektetésein keresztül hasson a magyar kormányra, az a magyar emberek 10, illetve 100 ezreinek a munkahelyét sodorja veszélybe - mutatott rá.Szijjártó Péter azt mondta, hogy a cikkben megemlített német vállalatok hozzávetőlegesen 35 ezer embernek adnak munkát és olyan további befektetésekről folynak jelenleg is tárgyalások, amelyek további 10 ezres nagyságrendben létesítenének jól fizető munkahelyeket hazánkban. A Soros-hálózat tevékenysége ezeket sodorja veszélybe - figyelmeztetett a miniszter.A külügyminiszter hangsúlyozta, a cikkből kiderült: az NGO-k pont az olyan törvények ellen szeretnének fellépni, amelyek nem teszik lehetővé számukra, hogy eltitkolják a külföldről kapott forrásaikat.