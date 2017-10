Szijjártó: Görögország ezután is szoros szövetségese marad Magyarországnak

A miniszter a Vallási és kulturális pluralizmus, békés egymás mellett élés a Közel-Keleten című konferencián vett részt, és találkozott görög kollégájával, Nikosz Kociasszal.



Szijjártó Péter az MTI-nek elmondta: egyetértés van Athén és Budapest között abban, hogy szerzett kisebbségi jogokban visszalépés nem lehetséges.



"Éppen ezért szoros szövetségesek maradunk az ukrán oktatási törvény okozta helyzetben is, amelyben korábban a román, a bolgár és a görög külügyminiszterrel közösen levélben fordultam több európai intézmény vezetőjéhez és magához az ukrán külügyminiszterhez" - tette hozzá.



A magyar kormány világossá tette, hogy mindaddig amíg Ukrajnában a nemrég elfogadott és a kisebbségek jogait súlyosan sértő oktatási törvény van érvényben, Magyarország minden létező diplomáciai eszközt felhasznál arra, hogy Ukrajnát a törvény visszavonására és arra késztesse, hogy adja vissza a magyaroknak elvett kisebbségi jogaikat - jelentette ki.



Ebben a vitában Magyarország számíthat Görögország szövetségére, hiszen a balkáni ország is azt az elvet vallja, hogy meg kell védeni a kisebbségek jogait. De ez nem csak a nemzeti kisebbségekre vonatkozik, hanem a vallási kisebbségekre is, az ő védelmükben is szoros szövetségese egymásnak a két ország. A görög kormány is megkülönböztetett figyelmet szentel a közel-keleti keresztények védelmének, akárcsak a magyar. Mára ugyanis a kereszténység vált a legüldözöttebb vallássá a világon: minden vallása miatt üldözött öt emberből négy keresztény - emlékeztetett Szijjártó Péter.



"Világossá kell tennünk: nem hagyhatjuk sem a Közel-Keleten, sem a világ más válságrégióiban, hogy a keresztény közösségeket a megsemmisítéssel fenyegessék vagy el kelljen menekülniük otthonukból" - szögezte le a miniszter.