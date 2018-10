Szijjártó: felértékelődik Magyarország és Ciprus együttműködésének jelentősége

Felértékelődik Magyarország és Ciprus együttműködésének jelentősége azzal, hogy az Európai Unió jövőjéről szóló viták egyre intenzívebbé válásával fontosabb lesz azoknak az országoknak az együttműködése, amelyek ragaszkodnak a nemzeti identitásukhoz, a történelmi hagyományaikhoz és a keresztény kulturális örökségükhöz - mondta csütörtökön az MTI-nek Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután szerda késő este Nicosiában tárgyalt Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi külügyminiszterrel.



Hangsúlyozta, hogy Magyarország és Ciprus is ilyen ország, ezért az EU jövőjéről szóló vitákban a legtöbb kérdésben közös és egybevágó álláspontot képviselnek, abban hisznek, hogy Európa és az EU akkor lehet erős, ha erős országok és erős tagállamok alkotják. A két külügyminiszter tárgyalásain szó volt a kisebbségi jogok védelmének fontosságáról egész Európában, egyetértettek abban, hogy ez nemzetközi jogi kérdés, amelynek a tiszteletben tartása mindenkinek a kötelessége.



Szijjártó Péter szerint Ciprus fontos szerepet játszhat a jövőben Közép-Európa energiabiztonságának megteremtésében is, mert a sziget körüli gázmezőkön rendkívül gazdag gázvagyonra leltek. Ennek kitermelése és továbbítása Közép-Európába, új helyzetet teremthet a térség energiabiztonsága szempontjából. Szijjártó Péter ciprusi kollégájával energetikai együttműködési szerződés megkötéséről állapodott meg, az előkészületeket még az idei év végéig lebonyolítják.



"Együtt kívánunk működni annak érdekében, hogy a Ciprus környékén talált gázlelőhelyeket kitermeljék, és a gáz egy része Közép-Európába kerüljön, lehetőleg csővezetéken át, tekintettel arra, hogy a cseppfolyósgáz-kapacitások a térségben továbbra is nagyon szerények" - mondta a tárcavezető.



A két ország együttműködésének felértékelődése miatt úgy döntöttek, hogy Magyarország még az idén konzuli irodát nyit Nicosiában. Eddig az athéni diplomáciai kirendeltségek látták el Magyarország képviseletét Cipruson.



Szijjártó Péter és Nikosz Hrisztodulidesz abban is megállapodott, hogy a két ország szorosabbra fűzi az együttműködést az ENSZ különböző fórumain. Magyarország támogatja Ciprus jelölését a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet tanácsába, Ciprus pedig támogatja Magyarország jelölését a Nemzetközi Távközlési Egyesület tanácsába.



A két ország közötti kereskedelmi forgalom az idén eddig 43 három százalékkal bővült, és a turisztikai együttműködés is egyre nagyobb számokat mutat. Kifejezetten perspektivikus területe lesz a kétoldalú együttműködésnek a vízügyi kapcsolatok fejlesztése, tekintettel arra, hogy az éghajlati és földrajzi viszonyok miatt Cipruson egyre gyakoribb jelenség a vízhiány. A magyar vízipari cégek által kínált technológiákra kifejezetten van kereslet, a magyar kormány pedig segíti a magyar cégek érvényesülését a ciprusi piacon - mondta Szijjártó Péter.