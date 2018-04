Szijjártó: az EP szakbizottságának készülő jelentése egy koncepciós eljárás alapdokumentuma

- jelentette ki Szijjártó Péter Brüsszelben újságírói kérdésre válaszolva szerdán.A külgazdasági és külügyminiszter magyar újságíróknak adott nyilatkozatában azt mondta, hogy a készülő jelentésben válogatott hazugságok, olyan ténybeli tévedések vannak, amelyek az egész dokumentum hitelességét megkérdőjelezik.Az EP költségvetés-ellenőrzési bizottsága (CONT) szerdán nagy többséggel szavazta meg a témával kapcsolatos véleményét.Szijjártó Péter aláhúzta, hogyMindez nem lett volna lehetséges, ha az EP szakbizottságai által előterjesztett módon, rendszerszintű korrupciós mechanizmusok működnek - hangoztatta. Ha egy országban rendszerszintű korrupció működik, akkor nemzetgazdasága nem tud olyan adatokat produkálni, mint amilyen adatokat a magyar gazdaság produkált az elmúlt nyolc esztendőben - érvelt.Mint közölte: a leghatározottabban visszautasítja azokat a vádakat, amelyek a szakbizottságok véleményében megjelennek.Az EP belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságának (LIBE) készülő magyarországi különjelentéséhez többek között a CONT is csatolni fogja a véleményét. A várhatóan júniusban szavazásra bocsátandó jelentés ősszel kerül majd az Európai Parlament plenáris ülése elé, amely ennek alapján kezdeményezheti az "atomfegyverként" is emlegetett, hetes cikk szerinti eljárás megindítását Magyarországgal szemben a jogállamisági elvek megsértése miatt.A hetes cikk olyan, többlépcsős eljárást tesz lehetővé, amely - az uniós alapértékek súlyos és módszeres megsértése esetén - végső soron akár az érintett ország szavazati jogának a felfüggesztésével is járhat, ehhez azonban az összes többi tagország egyhangú támogatására van szükség, amit elemzők szinte kizártnak tartanak.