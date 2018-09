Szijjártó: az ENSZ-főbiztos hivatala ugyanazt csinálja, mint Sargentini

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatala ugyanazt csinálja, mint Judith Sargentini, az Európai Parlament holland zöldpárti képviselője és a többi bevándorláspárti politikus: támadja Magyarországot azért, mert nem enged be illegális bevándorlókat. Szijjártó Péter az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében arra reagált, hogy az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatala által a nap folyamán közzétett sajtónyilatkozatban ENSZ-szakértők komoly aggodalmukat fejezték ki a magyar kormány migránsokkal és civil társadalommal szembeni legújabb intézkedései miatt.A tárcavezető úgy folytatta: "a bevándorláspárti nehéztüzérség" felvonult Magyarország ellen, "semmilyen eszköztől nem riadnak vissza", mindent bevetnek azért, hogy bevándorlókkal árasszák el Magyarországot és egész Európát. Hozzáfűzte: szerinte az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatala "Soros György és a bevándorlók érdekeit képviseli", ahogy Judith Sargentini és elvbarátai.Szijjártó Péter hangsúlyozta: a magyar kormány továbbra is megvédi Magyarország határait és súlyos bűncselekménynek tekinti az illegális bevándorlás szervezését, amelyet határozottan szankcionál.Azt írta: tájékoztatják az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatalát arról, hogy a biztonság a legalapvetőbb emberi jog, az európai embereknek joguk van biztonságban élni. Úgy fogalmazott: "mi ehhez a joghoz ragaszkodunk, megvédjük a magyarok biztonságát és ezzel védjük egész Európát is".