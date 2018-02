Szijjártó: aki bírálja a Stop Soros törvénycsomagot, megkérdőjelezi a kormányt

Aki a Stop Soros törvénycsomagot kritizálja, az a magyar kormány szuverén döntési jogosultságát kérdőjelezi meg, ugyanis világos, hogy Magyarország érdekeivel ellentétes az illegális bevándorlás, a magyarok biztonságának érdekével ellentétes a határvédelem lebontása - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatóján, kedden Budapesten.



A tárcavezető kiemelte: "vannak olyan civilnek nevezett szervezetek", amelyek a bevándorlás támogatásáért és a nyitott határokért dolgoznak, ami ellentétes Magyarország biztonsági érdekeivel. Egy kormánynak fel kell lépni az ország biztonságával ellentétes tevékenységekkel szemben, és törvényi eszközökkel is ezt kell tennie - vélekedett.



A külügyminiszter szerint erről szól ez a javaslat, és aki ezt kritizálja, "az a magyar emberek jogát kérdőjelezi meg a saját biztonságuk vonatkozásában".



A tárcavezető Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter nyilatkozatára reagálva kifejtette: két olyan kormány vitájáról van szó, amelyek között természetes a vita a bevándorlás kérdésében, hiszen Luxemburgnak bevándorláspárti, Magyarországnak pedig a bevándorlást ellenző kormánya van. A vita közöttük eddig is fennállt, és hosszú ideig fenn is fog állni, tehát "lehet még számítani arra, hogy lesz néhány csörte" közöttünk - fogalmazott.



Kijelentette: az európai értékeket Magyarország védi. Ugyanis az európai értékek védelme jelenti az európai szerződések - így a schengeni és a dublini szerződés - tiszteletben tartását. Az európai értékek védelme jelenti az európai biztonság fenntartását, és ezt az szolgálja, ha megvédjük a határainkat és nem engedjük be az illegális bevándorlókat - mutatott rá. Hozzátette: emellett az európai értékek védelme az európai civilizáció védelmét is jelenti, "meg kell védenünk Európa keresztény hagyományait, keresztény örökségét".



Szijjártó Péter kitért rá: aki a magyar határvédelmi intézkedéseket kritizálja, az a magyar emberek biztonságát akarja aláásni. Ha nem védenénk meg Magyarország határát, akkor az országon nem 400 ezer illegális bevándorló "csörtetett volna keresztül", hanem több millió - közölte.



Jean Asselborn a liberális Der Tagesspiegel napilap online kiadásában hétfőn a Stop Soros-törvénycsomag kapcsán azt mondta: "az EU-nak fel kell állnia és fel kell háborodnia", és aktiválni kell a 7. cikkelyt. A Magyar Nemzet keddi számában megjelent telefoninterjúban pedig azt állította: sem Magyarországot, sem magyar kollégáit nem gyűlöli, csak azt látja, hogy az ország "nagyon rossz felé halad".



A magyar külügyminiszter kérdésre elmondta: "nekünk Soros Györggyel van egy nyílt vitánk", világosak az álláspontok és a frontvonalak. Soros György nem szereti, hogy Magyarországot ez a kormány vezeti, azt szeretné, ha még több bevándorló érkezne Európába, és azt, ha a határok nyitottak lennének. "Mi ezzel homlokegyenest ellenkezőképpen gondolkodunk", azt gondoljuk, hogy a határokat meg kell védeni, és egyáltalán nem érdeke az EU-nak az illegális bevándorlás növelése - közölte.



Ugyancsak kérdésre Szijjártó Péter megerősítette: nincs semmi meglepő abban, hogy az Elios Zrt. ügyét a választási kampányban kiszivárogtatták. Az a helyes, ha mindenki marad a tényeknél, és nem "politikai hisztériakeltésre" használja fel ezt az ügyet - vélte. Hozzáfűzte: ez politikai botránykeltés, "egyértelmű beavatkozási kísérlet a magyar választási folyamatba", nem ez az első ilyen kísérlet, és valószínűleg nem is az utolsó.