Szijjártó: a magyar kormány felkészült a harcra a bevándorláspárti erőkkel szemben

A magyar kormány felkészült a harcra a bevándorláspárti erőkkel szemben, és a magyar emberek akaratának minden körülmények között érvényt fog szerezni - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken az MTI-vel.



A tárcavezető arra reagált, hogy Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter a Luxembourg Times honlapján pénteken megjelent cikkben úgy nyilatkozott: "Orbán nélkül nem lenne menekültválság". A luxemburgi politikus változatlanul ragaszkodik a menekültkérdés kvótákon alapuló megoldásához, és Jean Asselborn szerint miközben Magyarország évek óta a külső határvédelemről beszél, most, hogy a Frontex keretében a határvédelem kiterjesztése a napirenden van, az első országok között utasítja el a javaslatot - írták a cikkben.



Szijjártó Péter mindezzel kapcsolatban kifejtette: a luxemburgi külügyminiszter "elvakultan bevándorláspárti politikus, aki folyamatosan bevándorlókat, betelepítést és kvótákat akar ráerőltetni Magyarországra".



Kiemelte: a magyar kormány harcol Jean Asselborn és "brüsszeli bevándorláspárti elvbarátai" ellen, és "soha nem fogjuk engedni, hogy Brüsszel bevándorlókkal árassza el hazánkat", ahogy azt sem, hogy "a határvédelem jogát elvegyék tőlünk".



A külügyminiszter hangsúlyozta: "tudjuk, hogy a "kapukulcsra" fáj a foguk, ezért támadnak, zsarolnak, fenyegetnek bennünket, de a magyar kormány nem hátrál ebben a harcban, ugyanis ha átadnánk a határvédelem jogát, akkor Brüsszel nem védelmet nyújtana, hanem szervezné a migrációt a mi határunknál is".



Szijjártó Péter úgy értékeli, a brüsszeli bevándorláspárti erők egyelőre többségben vannak, "de az idejük fogy, ezért most mindent megpróbálnak bevetni Magyarország ellen". Tudják, hogy "minket kell támadni, hiszen mi állítottuk meg a migrációt a szárazföldön" - magyarázta. Hozzátette: a magyar kormány felkészült erre a harcra, és a magyar emberek akaratának minden körülmények között érvényt fog szerezni.