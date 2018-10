Szijjártó: a kötelező kvóták kérdése lekerült a napirendről

Jó hír, hogy a menekültek befogadásával kapcsolatban a kötelező kvóták kérdése végre lekerült a napirendről, és mindenki megértette, nem lesznek, mert nem lehetnek kötelező kvóták - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Brüsszelben, az Ázsia-Európa Találkozó (ASEM) szünetében magyar újságíróknak adott nyilatkozatában. Szijjártó Péter újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, "nem lesznek, mert nem lehetnek kötelező kvóták".Nem lehetnek, mert vannak olyanok uniós tagországok, amelyek nem akarnak betelepítést, amelyek nem akarnak bevándorlóországgá válni, és azért sem lehetnek, mert soha nem lesz egyetértés az Európai Unió országai között arról, hogy a betelepítési kvóták rendszerét elfogadják - közölte. "Magyarország véleménye szerint a jó megoldás továbbra is az, ha világos sorrendet állítunk fel, és annak első helyén az európai külső határok védelme szerepel" - fogalmazott Szijjártó Péter.Mint elmondta, a "helyzet nem változott" lényegesen, továbbra is vannak olyan országok, amelyek migrációt akarnak, és vannak olyanok, amelyek nem akarnak migrációt.Továbbra is vannak olyanok, akik menedzselni akarják a migrációs folyamatokat és vannak olyanok, akik megállítani akarják azt - közölte.Ezt az ellentétet továbbra sem sikerült feloldani semmilyen formában - tette hozzá.Kijelentette, a frontországok érdeke is az lenne, ha oda sem mehetnének illegális bevándorlók.Ezért érdemes azon országok véleményét meghallgatni, amelyek világosan megálljt akarnak parancsolni az illegális bevándorlásnak. Magyarország támogatja azt az elképzelést, hogy az Európai Unió ne akarja meghívni az illegális bevándorlókat, hagyjon fel a kettős beszéddel, és mondja ki világosan: ha valaki felszáll az embercsempészek hajójára Észak-Afrikában, az nem jelen garanciát arra, hogy ki is szállhat Európában.Ez tudná radikálisan csökkenteni az Európára háruló bevándorlási nyomást - hangsúlyozta."Még messze vagyunk attól, hogy az európai polgárok megnyugodhatnának, de végre olyan döntés született, ami a biztonságukat visszaadja" - tette hozzá Szijjártó Péter.Európának az a határozott érdeke, hogy kapcsolatait még szorosabbra fűzze Ázsiával, ugyanis napjainkban egy világkereskedelmi és gazdasági háború van kibontakozóban - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Brüsszelben, az Ázsia-Európa találkozó (ASEM) szünetében pénteken.Szijjártó Péter magyar újságíróknak adott nyilatkozatában aláhúzta, hogy a kibontakozó kereskedelmi és gazdasági háborút mindenáron el kell kerülni, mert az rendkívül negatív hatással lehet az európai gazdaságokra.Magyarország nyitott gazdasággal rendelkező ország, ezért az az érdeke, hogy a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat a lehető legkevesebb jogi, vagy gazdasági akadály nehezítse - tette hozzá.Kiemelte, hogy a világ új gazdasági korszakba lép, amelyet a digitális ipari forradalom határoz meg.Új technológiák válnak mindennapi használatúvá, amelyek fejlesztésében és előállításában az ázsiai vállalatok kulcsszerepet játszanak. Ha Európa nem tudja szorosabbra fűzni gazdasági együttműködését Ázsiával, az további lemaradást okozhat az új világgazdasági versenyben - húzta alá.Ezért Magyarország az európai és az ázsiai kontinens szorosabb együttműködését szorgalmazza több kulcsfontosságú területen. Ilyen a szabadkereskedelmi megállapodások területe, amelyek tárgyalását és elfogadását véleménye szerint fel kell gyorsítani.A beruházások finanszírozása esetében az Európai Beruházási Bank, az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank és Nemzetközi Beruházási Bank között szorosabb együttműködésre kell törekedni annak érdekében, hogy minél több fejlesztési forrást lehessen generálni az Európát és Ázsiát összekötő infrastrukturális fejlesztések és beruházások végrehajtásához.A miniszter az emberek közötti kapcsolatok szorosabbra fűzésének fontosságát hangsúlyozta, amellyel kapcsolatban az oktatást érintő, széleskörű magyar ösztöndíjprogramot említette. Tájékoztatása szerint az ASEM országai számra Magyarország 2055 államilag finanszírozott ösztöndíjas helyet tart fenn jelenleg. Népszerűségük miatt növelni kívánja a helyek számát.Szijjártó Péter elmondta, Magyarország az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankban 100 millió dollár jegyzett tőkével rendelkezik, a Nemzetközi Beruházási Bank pedig decemberben hoz végleges döntést központjának Budapestre helyezéséről.A kapcsolatok szorosabbra fűzésének fontosságát az is jelzi, hogy a japán, a kínai, az indiai és a koreai beruházások nagymértékben járulnak hozzá a magyar gazdasági növekedés 4 százalék fölött tartásához - tette hozzá.Tájékoztatása szerint megindult az egyeztetés a Fülöp-szigetekkel hét újabb magyar élelmiszeripari cég exportengedélyének megadására húsáru szállítására. Továbbá a két ország megerősítette együttműködését a keresztény közösségek megvédésében.Mint elmondta, Laosszal Magyarország megindította a harmadik kötöttsegély-hitel programját, amelynek keretében 160 millió dollár értékben hajtanak végre magyar vállalatok beruházásokat elektronikai, vízgazdálkodási és mezőgazdasági területeken.Thaiföld vonatkozásában Magyarország támogatja és ösztönzi az EU és a távol-keleti ország közötti szabadkereskedelmi tárgyalások mielőbbi felújítását, Szingapúrba pedig 15 magyar húsipari cég exportál - közölte.Európa érdeke tehát, hogy a világ leggyorsabban fejlődő térségeivel szoros együttműködést folytasson - tette hozzá Szijjártó Péter.