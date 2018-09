Szijjártó: a francia és a luxemburgi külügyminiszter továbbra is szét akarja osztani a bevándorlókat

A francia és a luxemburgi külügyminiszter továbbra is azt akarja, hogy az illegális bevándorlókat kötelezően szét kelljen osztani az Európai Unió tagállamai között - írta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Szijjártó Péter a francia és a luxemburgi külügyminiszter szavaira reagálva hozzátette: ez óriási veszélyt és a terrorfenyegetettség további növekedését jelentené.



A külügyminiszter szerint az európai vezetők kötelessége az lenne, hogy visszaadják az európai emberek biztonságát. Ehhez "mindent megelőzően az kell, hogy meg tudjuk védeni Európa határait szárazföldön és tengeren egyaránt". Előbbit a magyar kormány megtette, az utóbbit pedig az olasz kormány most próbálja, ezért kötött szövetséget Orbán Viktor miniszterelnök Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel - tette hozzá.



Szijjártó Péter felhívta továbbá Franciaország külügyminiszterének figyelmét arra, hogy Magyarország soha nem volt, és most sem Franciaország gyarmata, ezért arra kérte: "a jövőben hazánkkal kapcsolatban mellőzze az utóbbi napokban alkalmazott gyarmattartó stílust".