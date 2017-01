Szigorodik a feltöltőkártyás mobilozás

Módosulnak a rádióberendezések forgalmazásának szabályai, csökkennek a szolgáltatók adminisztratív terhei, könnyebb lesz az elektronikus hírközlő hálózatok elhelyezése, valamint szigorodnak a feltöltős SIM-kártyákra vonatkozó előírások - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hétfőn az MTI-vel, azzal kapcsolatban, hogy az új évben több jogszabály is változik.



Az elektronikus hírközlési és a postai szolgáltatók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében január 1-jétől a felügyeleti díjfizetéssel összefüggő adatszolgáltatási, adminisztratív enyhítések lépnek életbe. Az előző évben elért árbevételről a jövőben már csak évente egyszer, a számviteli beszámoló és az adóbevallások benyújtásának határidejéhez igazodva, május 31-ig kell adatot szolgáltatniuk.



A szolgáltatóknak kedvez az a módosítás - írták -, hogy ha nem a teljes évben nyújtanak szolgáltatást, akkor a felügyeleti díjat is csak abban az időtartamban kell arányosan megfizetniük, amelyben az NMHH hatósági nyilvántartásában szolgáltatóként szerepelnek.



Január 1-jétől az informatikai, az elektronikus hírközlési és a postai ágazat ügyeleti rendszerébe bevont szolgáltatóknak a hálózatuk működését, a szolgáltatásuk nyújtását ellehetetlenítő vagy jelentős mértékben veszélyeztető úgynevezett rendkívüli eseményeket a hatóság internetes szolgáltatásán, az Adatkapun keresztül kell bejelenteniük.



Tavaly december 20-ától hatályos az az elektronikus hírközlésről szóló törvénymódosítás, amely elősegíti az országos széles sávú lefedettséget célzó Szupergyors internet program keretében uniós támogatással megvalósuló hálózatfejlesztéseket, emellett hatékonyabbá tehet minden nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatépítést. A változtatás továbbra is más hálózatos közműveknél - például villamos áram, gáz, távhő - meglévő szabályozási mintákat alapul véve könnyíti az elektronikus hírközlő hálózatok elhelyezését, és a meglévő szabályok pontosításával, kiegészítésével segíti a jogalkalmazást, gyorsítva az eljárást - írták.



Magyarország nemzetbiztonsági, bűnmegelőzési és bűnüldözési érdekeire - különösen a terrorizmus elleni fellépésre - tekintettel szigorították a feltöltős SIM kártyákra vonatkozó törvényt, hogy megelőzzék és kiküszöböljék a visszaéléseket. Egyes részleteket az NMHH rendeletben szabályoz, ennek társadalmi egyeztetése lezárult, jelenleg a végleges rendeletszövegen dolgoznak - közölték.



A tervezet szerint egy egyéni előfizető legfeljebb tíz, egy üzleti pedig maximum ötven feltölthető SIM-kártyával rendelkezhet egy mobilszolgáltatónál.



A szolgáltatók magyar állampolgárok esetén elektronikus úton is ellenőrizhetik hatósági igazolványaik érvényességét, külföldi vásárlók azonban kötelesek személyesen bemutatni a beutazásra vagy tartózkodásra jogosító okmányukat. Az előfizető személyazonosságát a szerződés megkötésekor, majd ezután évente kell ellenőrizni - ismertették, megjegyezve: a végleges rendelet várhatóan január elején jelenik majd meg.



Az európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban idén változnak egyebek mellett a rádióberendezések forgalomba hozatalának és üzembe helyezésének részletes szabályai, amelyeket az NMHH rendeletben határoz meg. Kikerülnek a szabályozás alól a rádióberendezésnek nem minősülő eszközök - ilyenek a vezetékes telefonok és a faxok -, ugyanakkor az előírásokat alkalmazni kell majd a többi között a vevőkészülékekre - például a set-top-boxokra - és a különféle navigációs rendszerek vevőire - például a GPS-ekre.



A közleményben kitértek rá, hogy a médiatanács és az NMHH idén is közzétette sokrétű hatósági és piacfelügyeleti feladatainak ellátására vonatkozó 2017-es, előzetes felügyeleti tervét.



Az előbbiben szerepel egyebek mellett a közösségi médiumok figyelése, a reklámhangerősség mérése és az országos médiaszolgáltatók rendszeres vizsgálata; míg az NMHH például elemzi a piacokat, nyilvántartja a szolgáltatókat, valamint ellenőrzi a jogszabályok betartását - olvasható a közleményben.