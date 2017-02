Szigetszentmiklósi gyermekbántalmazás: 13 év fegyházra ítélték a szülőket

Tizenhárom év fegyházbüntetésre ítélte a szülőket a szigetszentmiklósi gyermekbántalmazási ügy megismételt elsőfokú eljárásában szerdán a Fővárosi Törvényszék.



A bíróság az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: a bizonyítási eljárást a gyermekek védelme érdekében, erkölcsi okokból a nyilvánosság és a sajtó teljes kizárásával, zárt tárgyalás keretében folytatta le.



A törvényszék K. Rudolfot és K. Rudolfnét három rendbeli, társtettesként, folytatólagosan, tizenkettedik életévét be nem töltött hozzátartozó sérelmére elkövetett szexuális erőszak és kiskorú veszélyeztetése bűntettében mondta ki bűnösnek. A fegyházbüntetés kiszabása mellett a bíróság megszüntette a vádlottak három gyermekük feletti szülői felügyeleti jogát, ezen felül meg kell fizetniük 2,7 millió forint bűnügyi költséget is.



Az ítélethirdetést követően mindkét vádlottat előzetes letartóztatásba helyezték. Az ítélet és a kényszerintézkedés elrendeléséről szóló végzés nem jogerős.



Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védőik felmentésért, másodlagosan enyhítésért jelentettek be fellebbezést - olvasható a törvényszék közleményében.



A Pest Megyei Főügyészség nevelése alatt álló, 12. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat 2013 novemberében a házaspár ellen.



A gyermekbántalmazás ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal, Szigetszentmiklós önkormányzata, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az alapvető jogok biztosa is vizsgálatot rendelt el, és több szabálytalanságot tárt fel.



A Budapest Környéki Törvényszék 2015 februárjában bűnösnek mondta ki kiskorú veszélyeztetésében a szigetszentmiklósi házaspárt. Az apát és az anyát akkor két-két év börtönre ítélték, és mivel az előzetes letartóztatásban töltött időt a bíróság beszámította, a büntetést letöltöttnek tekintette. A szemérem elleni erőszak és az erőszakos közösülés bűntette alól azonban bizonyítottság hiányában felmentették a szülőket.



Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a vádlottak súlyosan megszegték szülői kötelezettségüket, a gyerekeket valóban súlyosan bántalmazták, az elhanyagolás pedig veszélyeztette a fejlődésüket.



Tavaly márciusban a Fővárosi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a Budapest Környéki Törvényszék ítéletét, mert álláspontja szerint az elsőfokú bíróság eljárási szabályokat sértett a szexuális erőszak vizsgálata során. Hangsúlyozták továbbá, hogy számos olyan objektív adat állt az elsőfokú bíróság rendelkezésére, amely a vádlottak felmentése ellen szólt.



Az ítélőtábla új eljárás lefolytatását írta elő, annak lefolytatására a Fővárosi Törvényszéket jelölte ki, mert megítélése szerint a Budapest Környéki Törvényszék és az ügyészség közötti ellentétek veszélyeztették volna az ügy tárgyilagos elbírálását.