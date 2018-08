Sziget 2018: napi háromszáz rendőr biztosítja a fesztivált

Naponta mintegy háromszáz rendőr biztosítja a szerdán megkezdődött Sziget fesztivált, amelyen a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) idén először bűnmegelőzési és pihenőpontot is nyitott.



Európa egyik legnagyobb fesztiválja rendőri szempontból is kiemelt feladat, ennek érdekében a BRFK folyamatosan elemzi és értékeli a hasonló hazai és külföldi rendezvények tapasztalatait - mondta el a helyszínen tartott szerdai sajtótájékoztatóján Budapest rendőrfőkapitánya.



Bucsek Gábor közölte: rendészeti, közlekedésrendészeti, bűnügyi, felderítői és bűnmegelőzési feladatokat egyaránt el kell látniuk; a terrorcselekmények elhárítására például kamerarendszert telepítettek és a gépkocsis behajtást akadályozó biztonsági elemeket építettek ki.



A közlekedésrendészeti intézkedések során a BRFK ügyel a környék lakóinak nyugalmára, igyekszik mozgásukat csak a lehető legkisebb mértékben igyekszik korlátozni, de úgy, hogy közben a vendégek minél gyorsabb ki- és bejutását is biztosítsák - ismertette.



A terrorcselekmények megakadályozása mellett kiemelt figyelmet fordítanak az erőszakos, a vagyon elleni, valamint a kábítószerrel kapcsolatos bűnesetek megelőzése. Több rendőr a kilétét fedve, akár a Szigetre beköltözve igyekszik megakadályozni a zseblopásokat, a sátrak fosztogatását - árulta el, hozzátéve: idén francia rendőrök is szolgálatot teljesítenek a Szigeten.



A rendőrök idén már kizárólag környezetkímélő, elektromos rollerekkel, robogókkal, kisautóval, illetve kerékpárokkal közlekednek a Sziget területén - hangoztatta.



Bucsek Gábor hangsúlyozta, hogy a BRFK jelentős paradigmaváltást hajtott végre, az elmúlt években "nyitott" a lakosság és a látogatók felé, idén pedig bűnmegelőzési pontot is nyitott.



A programhelyszínen többek között biztonságiöv-szimulátor, motoros szimulátor, kvízek, többnyelvű tájékoztató anyagok és pihenőpont várja a fesztiválozókat, de lesz karaoke is, a bűnmegelőzési ponton dolgozó rendőrök pedig a bűnesetek áldozatainak is segítséget tudnak nyújtani.