Szexuális szerepjáték közben fojtotta meg a nőt, hét évet kapott

A Budapest Környéki Törvényszék keddi közleménye szerint a vádlott 2015. december 10-én egy szexuális szolgáltatást kínáló oldalon ismerkedett meg a sértettel, aki álnéven hirdette magát és azonnal rendelkezésre állt.



A nő 50 ezer forintot kért egy éjszakáért, amiben meg is állapodtak, azt is megbeszélték, hogy a vádlott "kikötözős szexuális szerepjátékot" szeretne játszani. A férfi lakásán úgy szeretkeztek, hogy a sértett a hasán feküdt, a keze össze volt kötözve hátul, a vádlott pedig az ágyon mögötte helyezkedett el. Majd a férfi gondolt egyet, és a nadrágszíjával közösülés közben 8-10 percen keresztül fojtogatta a nőt, egészen addig, amíg már nem adott életjelet.



Amikor a vádlott tudatára ébredt tettének, autója csomagtartójába tette az élettelen testet és a sértett összes holmiját. Utóbbiakat kiszórta az autóból, majd egy kitette a holttestet is. A férfi éjfél körül ért haza, és a történtekről senkinek sem beszélt.



A holttestet egy kamionsofőr vette észre, és közben a nő eltűnését édesanyja is bejelentette a rendőrségen.



Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.