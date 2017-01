Szexuális erőszak után megölte korábbi élettársát

Fórizs Ildikó hozzátette: az ítélőtábla Elek Balázs vezette tanácsa ezzel helybenhagyta az első fokon eljáró Debreceni Törvényszék ítéletét, amely a vádlottat emberölés, a személyi szabadság megsértése, szexuális erőszak, kiskorú veszélyeztetése, kapcsolati erőszak és zaklatás bűntette miatt életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtotta. A vádlott legkorábban 35 év letöltése után bocsátható feltételes szabadságra. A törvényszék emellett megszüntette a vádlottnak négy kiskorú gyermeke feletti szülői felügyeleti jogát.



A bíróság által megállapított tényállás szerint a férfi egyedül gondoskodott több kiskorú gyermekéről. Az akkor 16 éves sértettel 2008-ban ismerkedett meg, két gyermekük született. A férfi erőszakossága miatt a viszonyuk 2014-től megromlott, és a nő a gyermekeivel az anyjához költözött Konyárra. A férfi könyörgésére később újra összeköltöztek, de a veszekedések rendszeressé váltak közöttük. A vádlott már naponta bántalmazta élettársát, azzal is megfenyegette, hogy megöli. Ekkor a nő ismét visszaköltözött az anyjához.



A vádlott 2015. március 11-én megtudta, hogy volt élettársa és húga vonattal Derecskére ment. Felvette kiskorú fiát az autójába Konyáron, magához vett egy 17 centis pengéjű konyhakést és ő is odament. A vasútállomás közelében a nőt és kislányt a késsel arra kényszerítette, hogy beszálljanak a kocsijába. Egy bozótos területig hajtott, és a két kiskorú előtt megerőszakolta volt élettársát, majd a kislányt is. Ezután összeszurkálta a nőt, a gyerekeket pedig felszólította, hogy menjenek vissza a derecskei vasútállomásra és utazzanak haza.



A férfi az erősen vérző nővel egy-két órán át autózott, majd este Pocsajban, a rendőrőrsön feladta magát. A sértett azonban addigra meghalt.