"Szexet akarok!" - esett neki támadója a magyar bajnok futónőnek

Utolsó kilométereit futotta, és már hazafelé tartott vasárnap este a főváros X. kerületében található Jászberényi út mellett Makai Viktória ultramaratonista, amikor egy férfi a földre teperte. Ököllel ütötte az arcát, majd meg akarta erőszakolni –– Az esti órákban, a lakóhelyünk közelében egy kivilágított helyen futottam. Egyik oldalon autóút, a másikon lakott terület. Nem voltak már járókelők, ez amúgy sem egy forgalmas rész – emlékezett vissza a lapnak a 38 esztendős futónő, aki azért áll ki a nyilvánosság elé, hogy felhívja hölgytársai figyelmét a veszélyre. – Egyszer csak azt hallottam, hogy valaki fut mögöttem. Hátranéztem, és körülbelül száz méterre jött egy férfi. Kicsit lendületesebb iramra kapcsoltam, de pár pillanat múlva, amikor hátranéztem, már nagyon közel volt, konkrétan rohant utánam. Viktória ezért úgy döntött, félreáll, elengedi a gyanús férfit.– De azzal a lendülettel lerántott a földre – mesélte a Borsnak. – Ösztönösen elkezdtem ordítani, segítséget kérni, de senki nem hallotta. Erre ököllel elkezdte ütni az arcomat. Úgy leszorított, hogy nem kaptam levegőt. Mondtam neki, nagyon fáj, és megkérdeztem, mit akar tőlem. Azt válaszolta: "Szexet akarok, úgyhogy kussolj és ne nézz rám!".A támadó elkezdte lökdösni, taszigálni, majd a hajánál fogva a közeli erdős rész felé rángatta. Az ütésektől már feldagadt a szeme, véres volt a pólója, de pont arra járt egy autó.– Ordítani nem mertem, attól féltem, agyonver, csak odaintettem a vezetőnek, aki azonban nem állt meg. Amikor odaértünk az erdős rész szélére, egy áruház oldalánál nekemesett. Nem szeretnék részletekbe belemenni, de a szexuális erőszak csak azért nem tudott megvalósulni, mert nem volt optimális erekciója a támadónak. Voltak viszont egyéb szexuális kényszerítő eszközei, ezzel tudtam húzni az időt, és csak abban bíztam, valaki a segítségemre siet – fogalmazott a 38 éves futónő, akit végül a férje mentett meg.– Laci is futni volt a barátjával egy másik, rövidebb útvonalon. Amikor végzett, utánam jött. El sem tudom mondani, mennyire jó érzés volt, amikor meghallottam a hangját. Lekapta rólam a férfit, aki ezután menekülőre fogta. A férjem kiállt az útra leinteni egy autót, a tizedik meg is állt... Hívták a mentőt, a rendőrséget, amely forró nyomon volt, miután a támadó menekülés közben otthagyta a hátizsákját és a gatyáját – idézte fel a történteket Viktória, akit jelenleg is kórházban ápolnak. Mint elmondta, a szeme sérült meg, de a körülményekhez képest jól van.az ügyben megkereste a rendőrséget is. Azt közölték: a bevezetett nyomozati cselekmények eredményeként az elkövetőt a bejelentéstől számított másfél órán belül lakcímén elfogták, előállították és gyanúsítottként hallgatták ki. Ellene szexuális erőszak bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt indult büntetőeljárás. Hozzátették, a gyanúsítottat a nyomozóhatóság őrizetbe vette és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.