Kásler Miklós kép forrása: origo.hu Fotó: Talán Csaba

Kidolgoztuk a magán- és az állami ellátás szétválasztását célzó első javaslatokat. Ez nagyon hosszú folyamat lesz, amit egy lépésben nem lehet megvalósítani.

Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője szerint hamarosan a kormány elé kerül egy javaslat, amely szerint szétválik a magán- és az állami egészségügy – olvasható a Magyar Időknek adott interjúban.A miniszter elmondta, hogy az egészségügy nehéz terep, mert elképesztően gyors a technológiai és tudományos fejlődés. Ugyanakkor az ágazat követi a trendeket, f, még akkor is, ha összességében a felső harmad alsó felében vagyunk - idézte az Origo Kásler Miklós arról is beszélt, hogy szétválik a magán- és az állami egészségügy.Szerinte az egészségügy jelenlegi helyzetét a közvélemény jobbnak ítéli meg, mint amit a média fest róla. Példaként hozta fel, hogy az Országos Onkológiai Intézetben negyedévente készítenek betegelégedettségi vizsgálatokat, és azok mindig 90 százalék körüli pozitív eredményt mutattak olyan emberek véleménye által, akik közvetlen tapasztalatot szereztek. Kásler elmondta, hogy van jelöltje a megüresedett egészségügyi államtitkári posztra, és az új államtitkár vezetésével a területnek egy rendkívül erős, stabil, hatékony csapata lesz.Kérdésre válaszolva közölte, nem érzi, hogy rossz lenne a légkör a minisztériumban, de a célszerűség érdekében az egységes kommunikációt folytonosnak tartja akkor is, ha ez nem tetszik mindenkinek. Hozzátette, hogy mindegyik államtitkára rendszeresen szerepel a nyilvánosság és a sajtó előtt is.