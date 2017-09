Szerdától már akár az otthoni fotelből is lehet diákhitelt igényelni

A Diákhitel Központ Zrt. bevezeti az elektronikus aláírással történő szerződéskötést, így szerdától online is igényelhető a diákhitel - jelentette be Bugár Csaba, a társaság vezérigazgatója szerdán, Budapesten sajtótájékoztatón.



Ez a lépés lehetővé teszi a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, hogy személyes megjelenés, illetve papír alapú dokumentumok kitöltése, leadása nélkül köthessenek diákhitel szerződést. Az elektronikus aláírással történő szerződéskötés feltétele, hogy az igénylést a Neptun vagy ETR tanulmányi rendszeren keresztül kell indítani, és emellett szükség van ügyfélkapus hozzáférésre - fejtette ki a vezérigazgató.



Hozzátette ugyanakkor, hogy a diákhitelek az eddig megszokott módon is igényelhetőek a felsőoktatási intézmények tanulmányi osztályain, illetve valamelyik Diákhitel partnerintézeten keresztül.



A felvehető hitelösszegek idén szeptembertől változatlanok: a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében havonta legfeljebb 50 ezer forintot lehet igényelni, míg a Diákhitel2 továbbra is kizárólag a képzési díj kiegyenlítésére fordítható. Azok a hallgatók, akik szeptember 15-ig benyújtják a diákhitelkérelmüket, október 15-én juthatnak hozzá a megigényelt összeghez: a Diákhitel1 esetében a hallgató bankszámlájára, míg a Diákhitel2 esetében közvetlenül a felsőoktatási intézménynek utalja át a Diákhitel Központ a pénzt - mondta el Bugár Csaba.



Az eseményen Szabó Zoltán Attila, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója az e-közigazgatás fejlesztéseiről szólva elmondta, hogy a jövő év elejétől elindítják a Cégkaput, amelyen keresztül majd a vállalkozások tarthatják a kapcsolatot az állami szervezetekkel.