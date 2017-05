Szerdán még le lehet adni az 1 százalékos rendelkező nyilatkozatokat

A világon egyedülálló lehetőséget, amely szerint a megfizetett adó 1 százaléka felajánlható egy regisztrált civil szervezetnek, további 1 százaléka pedig egy technikai számmal rendelkező egyháznak vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak, érdemes kihasználnia mindenkinek - emelte ki Tállai András.



Az államtitkár elmondta, hogy mintegy 660 ezren kérték, hogy szja-bevallásukat munkáltatójuk készítse el. Ők 1 százalékos rendelkező nyilatkozataikat május 10-éig lezárt borítékban leadhatják munkáltatójuknak is. A borítékra rá kell írniuk adóazonosító jelüket és a borítékot annak ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg alá is kell írniuk.



A rendelkező nyilatkozatokat a bevallástól függetlenül postán vagy személyesen is el lehet juttatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) egy lezárt - a rendelkező magánszemély adóazonosító jelével ellátott - borítékban, illetve az ügyfélkapun keresztül elektronikusan. Tállai András megjegyezte, hogy május 22-éig az egyéni vállalkozók is elküldhetik nyilatkozataikat.



A NAV vezetője elmondta, hogy tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen adójuk egy százalékát. A magánszemélyek döntésükkel majd 25 900 kedvezményezettet, összességében 14,5 milliárd forinttal támogattak. "Bízom benne, hogy idén még többen rendelkeznek adójuk 1 százalékáról, mint eddig bármikor" - mondta Tállai András.



Közölte, a több mint 2,7 millió, ügyfélkapuval bíró magánszemély az e-szja rendszerében néhány kattintással segíthet az általa kiválasztott civil szervezetnek, egyháznak vagy kiemelt költségvetési előirányzatnak. A NAV által fejlesztett programnak köszönhetően nem kell külön kikeresni a támogatott szervezet adószámát, elég beírni a nevét, az e-szja az adatokat automatikusan behozza. Annak, aki papíron nyújtja be az 1 százalékos nyilatkozatot, a NAV honlapja segít, amelyen megtalálható a felajánlásra jogosult - mintegy 28 400 - civil szervezet, valamint egyház adata is - tette hozzá.



Kifejtette, aki adója kétszer egy százalékával egy civil szervezetet, illetve valamelyik egyházat vagy a Nemzeti Tehetség Programot szeretné támogatni, semmiképp ne feledkezzék meg az 1+1 százalékos nyilatkozatok kitöltéséről. A rendelkezés benyújtására május 22-éig van lehetőség, ez a határidő jogvesztő, elmulasztása igazolási kérelemmel sem menthető ki - hívta fel a határidő fontosságára a figyelmet az államtitkár.