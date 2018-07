Szerdán kezdik kiszállítani a tankönyveket az iskolákba

Tőczik Zsolt, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) ügyvezető igazgatója a 2018/2019. évi tanév tankönyvkiszállításáról tartott sajtótájékoztatón Üllőn, a Kello raktárában. Fotók: MTI

Szerdán indul a 2018-19-es tanév tankönyveinek kiszállítása az iskolákba. Az alaprendelések 12,5 millió tankönyve augusztus végéig érkezik meg az intézményekbe - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára kedden a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) üllői raktárában tartott sajtótájékoztatón. Rétvári Bence emlékeztetett, 2010 előtt a tankönyvellátást a profitérdek határozta meg, ami miatt évről évre emelkedtek az árak; utána viszont létrejött az állami tankönyvfejlesztés és -ellátás rendszere, amely "az elmúlt években bizonyított"."Sokkal minőségibb, új generációs tankönyvek jöttek létre, melyek fejlesztésébe bekapcsolódtak a diákok, a tanárok is, s e fejlesztések folytatódni fognak."Jelezte, a köznevelési portálon nyomon követhető, hogy milyen tankönyvek vannak.Rétvári Bence kiemelte, az állami tankönyvellátás tette lehetővé, hogy az elsőtől a kilencedik évfolyamig minden, összesen több mint egymillió diák ingyenesen kapja meg a tankönyveket."Gördülékeny, hatékony, jól működő és pontos rendszerről beszélhetünk" - mondta az államtitkár.Kérdésre válaszolva közölte, hogy évfolyamtól függően a családok 10-12 ezer forintot spórolhatnak meg diákonként, a jövő évi költségvetésben az ingyenes tankönyvellátásra 11 milliárd forint szerepel.Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár közölte, az iskolák az idén több mint 3300 tételből választhattak. A jó minőségű tankönyvek további biztosítása érdekében európai uniós támogatással a következő három évre tankönyvfejlesztési program indult, összességében mintegy 900 tétel fejlesztése valósul meg. Hangsúlyosan olyan, sajátos nevelési igényű gyermekeknek szóló, illetve nemzetiségi tankönyvek fejlesztését tűzték ki célul, amelyek nem voltak a piacon - mondta. Tőczik Zsolt , a Kello ügyvezető igazgatója közölte, hogy az iskolák március 15-én kezdték összeállítani a tankönyvrendeléseket, majd áprilisban a kft. összeállította az első rendeléseket a nyomdai konzorciumnak, amelyet az Alföldi Nyomda vezet. Mintegy négy hónap alatt több mint 10 millió tankönyvet gyártottak nagyon jó minőségben, és a július 25-i határidőig le is szállították.Az idei tankönyvellátási igények kielégítésére a saját készletükkel együtt mintegy 15 millió tankönyv áll rendelkezésre, ebből Üllőn 12,5 millió található, a többi a celldömölki raktárban van - tette hozzá.Kitért arra is, hogy a raktározási tevékenységben a Kello saját dolgozói mellett három műszakban naponta több mint 500 diák vesz részt.Az ügyvezető beszélt arról is, hogy idén is központosították a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztőeszközeinek rendelését, ezek mennyisége ebben az évben megháromszorozódott.A tankönyveket saját eszközökkel, illetve a Magyar Posta közreműködésével szállítják, szerdán 215 iskolához érkeznek meg a tankönyvek - közölte. A pótrendeléseket augusztus 20-a után fogadja a Kello szeptember 15-ig, a kiszállítás szeptember utolsó hetétől kezdődik.Azoknak a diákoknak - a 10., 11., 12. évfolyamon -, akiknek fizetniük kell a tankönyvekért, a fizetési határidő szeptember 15. vagy a kézhezvételtől számított 15 nap - hívta fel a figyelmet.oldalon a szülők megnézhetik a gyereküknek rendelt tankönyvek listáját, illetve online fizetés is lehetséges.