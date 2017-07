Szerda este eldől több mint 100 ezer ember sorsa - kihirdetik a felvételi ponthatárokat

Ma este hozzák nyilvánosságra az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A diákokat idén is várják a Pont Ott Partira , a főváros XI. kerületében.A ponthatárok határozzák meg, hogy az adott jelentkező melyik, általa megjelölt képzésre kerül be. Minden jelentkező csak egy helyre nyerhet felvételt, mégpedig az általa megjelölt helyek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma eléri vagy meghaladja a felvételi ponthatárt. A ponthatárokat várhatóan este nyolckor hirdetik ki.A besorolási döntés - amely tartalmazza, hogy mely képzésen kezdheti meg a tanulmányait a felvételiző szeptemberben - augusztus 5-től az e-felvételi Hivatalos iratok menüpontjában lesz elérhető, arról minden jelentkező e-mailben is értesítést kap majd - olvasható a felvi.hu oldalon.Az idei általános felsőoktatási felvételi eljárás sorána magyarországi felsőoktatási intézmények által meghirdetett képzések valamelyikére.A jelentkezők 15 százaléka egyetlen képzést, hasonló arányuk (17 százalék) két képzést, legnagyobb csoportja, 39 százaléka pedig három képzést jelölt meg. Négy vagy ennél több képzést 29 százalékuk jelölt meg. A megjelölt képzések száma átlagosan 3,3, ami megegyezik a 2016-os értékkel.A jelentkezők döntő többsége, mintegy kétharmada (67 százalék) alapképzést írt be első helyként. A jelentkezők (a meghirdetett képzések nagyon alacsony számának megfelelően) mintegy 5 százaléka a felsőoktatási szakképzést, 11 százaléka az osztatlan mesterképzést, 17 százaléka a mesterképzést választotta első helyen. A képzési területek között a gazdaságtudományok, a pedagógusképzés és a műszaki képzési területek voltak a legnépszerűbbek.A hivatalos ponthatárváró rendezvény, a Pont Ott Parti helyszíne a fővárosi Rio Budapest lesz. A diákokat koncertekkel, sportolási lehetőségekkel és kerekasztal-beszélgetésekkel várják. Utóbbiakon szó lesz a sikeres nyelvtanulásról, a karrierépítésről, a hallgatói bevételi forráslehetőségekről, a diákhitelről és a családalapításnak a felsőoktatási évek alatti támogatásáról.