Szeméremsértések miatt is keresik a körözött afgán férfit

A Budapesti Rendőr-főkapitányság további kétrendbeli szeméremsértés gyanúja miatt is keresi az afgán férfit - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a-n.A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az afgán férfi 2018. június 1-jén 22 óra 30 perc körül Budapest VII., Dohány utcában, illetve 2018. június 20-án a hajnali órákban szintén Budapest VII., Király utca és a Lövölde tér közötti területen szeméremsértő módon viselkedett.A Budapesti Rendőr-főkapitányság, további kétrendbeli szeméremsértés gyanúja miatt is keresi az afgán férfit, Sarhadi Bilal Ahmadot.A rendőrség fényképet is közzétett Sarhadi Bilal Ahmadról.