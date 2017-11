Személyi változások a Magyar Nemzetnél és a Hír TV-nél

Keddtől új főszerkesztője van a Magyar Nemzetnek, társügyvezetője a lapot is jegyző kiadónak, vezérigazgatója a Hír Tv Zrt.-nek; az MNO.hu-n publikált közlemény szerint "egységes irányítás alatt erősíti felelős politikai-közéleti szerepvállalását a Hír TV, a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió".



Mint írták, a Magyar Nemzet napilapot kiadó és az MNO.hu hírportált üzemeltető Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. társügyvezetői posztján Faragó Csaba, az ÁPV Zrt. és az MVM Zrt. korábbi vezetője, Magyarország volt szingapúri nagykövete váltotta Simicska Ádámot.



A Hír TV Zrt., a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. és a Lánchíd Rádió Kft. tájékoztatása szerint emellett mostantól a Magyar Nemzet főszerkesztői tisztét a Lánchíd Rádió ügyvezető főszerkesztője, Schlecht Csaba tölti be D. Horváth Gábor helyett, akinek áldozatos munkájának köszönhetően "a Magyar Nemzet sikeresen újrapozícionálta magát az egyre szűkülő, kormányzati nyomás alatt működő magyar médiapiacon".



Jelezték: ezzel egyidejűleg a Hír TV Zrt. igazgatósága Faragó Csabával bővült, aki a jövőben a Hír TV vezérigazgatói tisztségét is ellátja. Pauwlik László, a Hír TV Zrt. korábbi vezérigazgatója - Tarr Péter műsorokért felelős vezérigazgató-helyettes mellett - a társaság vezérigazgató-helyetteseként folytatja eddigi munkáját.



A személyi változások azt a célt szolgálják, hogy az olvasók, a nézők és a hallgatók számára is egyértelműbbé és érezhetően egységesebbé váljon a Hír TV, a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió felelős politikai-közéleti szerepvállalása. Az egységes irányítás lehetővé teszi, hogy a három érintett médium a következő hónapokban még hatékonyabbá tegye eddigi együttműködését.