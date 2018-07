Személycserék a HírTV, a Közgép és a Mezort élén

Miután a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyásával végrehajthatóvá vált Nyerges Zsolt irányításszerzése a korábbi Simicska-érdekeltségek felett, az új tulajdonosi döntésnek megfelelően szerdán megtörténtek a személycserék a HírTV Zrt., a Közgép Zrt. és a Mezort Zrt. élén.



A Közgép szerdai tájékoztatása szerint Vida Ildikó a Közgép Zrt. és a Mezort Zrt. elnökségéről is lemondott, mindkét társaságban Nyerges Zsolt tér vissza az igazgatóság vezetésére. Sárvári Tamás, az IT eddigi elnökhelyettese vezérigazgatóként folytatja munkáját. Tóth Marianna és Nagy Ajtony Csaba lemondott a társaság felügyelőbizottságában viselt tisztségéről.



Szerdától újra Nyerges Zsolt tölti be a Mezort Zrt. elnöki tisztét is. Simicska Lajos a társaság felügyelőbizottságából távozott.



A tulajdonosi döntés szerint Pauwlik László visszatér a HírTV Zrt. vezérigazgatói posztjára. A társaság igazgatóságát megszüntették, Fonyó Károly eddigi elnök és Faragó Csaba eddigi vezérigazgató távoztak a csatornától.



A GVH jóváhagyásával a tulajdonosi kivásárlás tranzakciói lezárultak - áll a közleményben.