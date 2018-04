Szél Bernadett nem tud gratulálni a győztesnek, Hadházy Ákos lemondott

Szél Bernadett szerint nem az LMP programján kell változtatni, hanem azon, hogyan tárják az emberek elé



A kormányváltás nem sikerült, ez azonban nem jelenti azt, hogy feladjuk a küzdelmet - mondta hétfő, kora hajnali sajtótájékoztatóján Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje, aki szerint pártjának nem a programján kell változtatnia, hanem azon, ahogyan közvetítik azt a választók felé.



"Hiába értünk el jobb eredményt, mint négy éve" - fogalmazott, hozzátéve: most kétszer olyan keményen kell küzdeni Magyarországért, mint eddig. A párt azonnal belekezd a küzdelem új szintjének és minőségének megvalósításába - mondta. Hangsúlyozta: programjuk stabil, nyertes jövőt jelentene az országnak, ezért nincs okuk azon változtatni. "Nagy a baj az országban" - értékelt -, ezért mindenkit arra kért, ne adja fel azt a küzdelmet, amit elkezdtek, bármit is mutatnak most az eredmények.



Hangsúlyozta: senki nem vitathatja el az LMP-től, hogy Magyarországot nagyon szeretik. "Egy dolgot tudunk tenni: még nagyobb megértéssel viseltetünk egymás iránt, a szekértáborokat felszámoljuk" - közölte. Hozzátette: a hasonlóan gondolkodó emberek megtalálják egymást, és van, hogy változást visznek végbe. Hadházy Ákos társelnök a tájékoztatón bejelentette lemondását a társelnöki posztról, mert szerinte a választást nem a kormányoldal nyerte meg, hanem az ellenzék veszítette el, amiért az ellenzék vezetői felelősséggel tartoznak. Ugyanakkor azt üzente a fideszeseknek: abban ne legyenek biztosak, hogy megszabadultak tőle.



Szerinte a választás eredménye súlyos gazdasági és politikai következményeket hoz, amelyek egy része még nem belátható. Úgy ítélte meg: a kormánypárti szavazókat megtévesztették, és kijelentette azt is: nem tud gratulálni a választás győztesének, mert a verseny nem volt tisztességes, és hibának nevezte, hogy ilyen feltételek mellett egyáltalán elindultak.



Az LMP 8-10 százalékos eredményére számít



Nyolc-tíz százalékos LMP-s választási eredményre számít Hadházy Ákos társelnök, és bízik abban, hogy egyéni mandátumot is szereznek. A politikus ezt pártja eredményváró rendezvényén, egy budapesti szállodában az urnazárást követően nyilatkozta vasárnap.



Hadházy Ákos szerint az ellenzéknek kedvez a magas részvételi arány. Úgy értékelt, a Fidesz mozgósítása már nem lehet megfelelő ilyen választási hajlandóság mellett, mert amit egy városban meg tud csinálni a kormánypárt, arra az egész országban már nem képes.



Azt az eredményt tudja elfogadni, amelynél a jelenlegi kormánytöbbség kisebbségbe szorul, más eredményt kudarcnak értékel - jelentette ki. Úgy ítélte meg, ennek esélye már 50 százalék felett van. A politikus elmondta azt is: ha marad a jelenlegi kabinet, vállalja a felelősséget és ígéretéhez mérten lemond vezetői pozíciójáról a pártban, és ezt akár a választás estéjén bejelenti.



Kanász-Nagy Máté szóvivő azt mondta: minél nagyobb a részvétel, annál nagyobb az esély a kormányváltásra. Szerinte sok bizonytalan szavazó járult az urnákhoz, ami akár 10 százalék feletti eredményt is hozhat pártja számára. Az LMP-nek szerinte megvannak a tartalékai, a legkevésbé elutasított párt, így akik az utolsó pillanatban döntenek a szavazásról, jó eséllyel szavaznak rájuk. A párt eredményváróján urnazárás után fél órával még kevés politikus tartózkodott, Szél Bernadett miniszterelnök-jelölt későbbre ígérte érkezését.