Százak Tanácsa: Orbán Viktor kormánya jól oldotta meg a legfontosabb feladatokat

A szervezet csütörtöki, MTI-hez eljuttatott választási ajánlásában úgy fogalmaz: Orbán Viktor kormánya jól oldotta meg a legfontosabb azonnali feladatok mellett, - mint az ország gazdasági talpra állítása, a devizahitelesek mentése, a bankadó, a stratégiai ágazatok visszavásárlása, a munkanélküliek számának csökkentése, az önkormányzatok adósságának átvállalása és a közmunkaprogram - a hosszú távú nemzeti feladatokat is.



Ez utóbbiak között felsorolták a gyerekes családok támogatását, a rászoruló gyerekek segítését ingyenes étkezéssel, tankönyvekkel, az adókedvezményeket, a világ magyarjainak összefogását, a kettős állampolgárságot. A hosszú távú nemzeti feladatok között említették az illegális bevándorlás megfékezését, a keresztény értékek vállalását, az üldözött keresztények segítését, a visegrádi együttműködést, a kelet-közép-európai államok, nemzetek és polgáraik méltóságának helyreállítását.



Hangsúlyozták: ezek tagadhatatlan eredmények, csakúgy, mint a dohányzás visszaszorítása, a mindennapos iskolai testnevelés, az adminisztráció és az elektronikus kommunikáció modernizálása, vagy éppen a Lendület program sikere.



Jelezték: ugyanígy lehetne sorolni a még megoldatlan gondokat, elsősorban az egyre növekvő jövedelmi különbségeket. Azt írták: "az egyre erősödő hazai és külföldi támadások közepette megfeszített munkát végző" kormánytagok teljesítményét ugyan nem rontja, de állampolgárok százezreinek közérzetét rontja a társadalom némely tagjának kapzsisága.



Úgy folytatták: az ellenzék felsorolt már minden hibát, téves intézkedést, rossz döntést - többet eltúlozva -, de ha mindent tényként elfogadnak, akkor is nyilvánvaló, hogy az elmúlt évek kormányzati eredményeivel szemben csak "leszerepelt politikai erők levitézlett képviselőit" és a politikai hatalom megszerzését mindennél fontosabbnak tartó új szereplőket látni, akiket Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP gyűlölete tart össze, és elsősorban ezzel a "programmal" indulnak a választáson.



Kitértek arra is, hogy a kormánypártoknak a szavazatok maximalizálását ígérő tanácsadók, véleményformáló sajtómunkások szavai mellett jobban kellene figyelnie az elmúlt korok, vagy éppen más nemzetek jó példáira hivatkozó, nem pénzt és hivatali hatalmat kereső értelmiségiek és sok fiatal véleményére, akik ugyancsak nemzeti elkötelezettséggel, legjobb tudásuk szerint fogalmazzák meg javaslatait.



Azt írták: a független értelmiségiek akkor is az igazság mellett állnak ki, ha ez egzisztenciális gondot jelent, mert csak hivatásuk parancsa szerint tudnak cselekedni. Azaz igénylik a párbeszédet, az őszinte vitát, nem fogadják el a korrupció szükségességét, a hatalommal való visszaélés bármely formáját, az alpári stílust, nyegle urizálást. Tapasztalatból tudják ők is, hogy természeti katasztrófák idején az ország képes összefogásra, és hiszik, hogy erre a hétköznapokban is képes lehet. Ugyanők képesek elismerni tévedéseiket, dicsérni az eredményeket, a jó döntéseket, és meggyőződésből lesznek őszinte hívei a nemzet erős és okos vezetőinek. "Hisszük, hogy a Fidesz által vezetett következő nemzeti kormányunkat ők is segíteni fogják, miként mi, aláírók" - tudatták.



A Százak Tanácsa 1997-ben alakult a Magyarok Világszövetsége nemzeti együttműködési bizottságának ajánlására. Az ajánlást mások mellett a Százak Tanácsa Alapítvány elnöke, Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, az ügyvivő elnök, Szijártó István irodalomtörténész, valamint a szervezet soros ülésvezető elnökei, Bakos István, Béres József, Fekete Gyula és Foltán László írták alá.