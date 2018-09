Századvég: tovább csökkent az ellenzék támogatottsága

A Századvég friss kutatása szerint szeptemberben is csökkent az ellenzéki oldal támogatottsága, a kormánypártok viszont stabilan őrzik vezető pozíciójukat mind a teljes népesség, mind a biztos pártválasztók körében.



A közvélemény-kutató szerdai, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a szeptember első hetében végzett telefonos kérdőíves reprezentatív felmérés eredménye szerint a Fidesz-KDNP továbbra is a legmagasabb társadalmi támogatottsággal rendelkező politikai erő Magyarországon. Egy most vasárnapi választáson a teljes népesség 36 százaléka adná szavazatát a kormányzó pártokra.



Az ellenzéki oldalon az MSZP-Párbeszéd támogatottsága tovább csökkent, jelenleg 7 százalék, a Jobbik áll a második helyen a pártok rangsorában 8 százalékkal. Tovább gyengült az LMP is, a teljes népesség körében a párt támogatottsága 3 százalékra esett. A DK-ra 4 százalék, egyéb pártokra 7 százalék szavazna, a bizonytalanok aránya pedig jelenleg 35 százalék.



A Fidesz-KDNP előnye a biztos szavazó pártválasztók körében is jelentős, szeptember elején 53 százalékon állt a pártszövetség. A Jobbik támogatottsága 14, az MSZP-Párbeszédé 13 százalék volt, a DK-ra a biztos szavazó pártválasztók 7, az LMP-re 5 százaléka szavazna, más pártokat ezen a bázison 8 százalék választana.