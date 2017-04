Századvég: a többség a kormánnyal ért egyet a felsőoktatási vitában

A Századvég Alapítvány felmérése szerint a lakosság döntő többsége támogatja a felsőoktatási törvény elfogadott módosítását. A megkérdezettek csaknem háromnegyede szerint nincs szükség népszavazásra a témában - írták az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményben.



Úgy fogalmaztak, hogy az elmúlt hét politikai és közéleti vitáit a kormánynak a felsőoktatási törvény módosítására tett javaslata dominálta. A heves reakciókkal és a módosítást érő támadásokkal kapcsolatban a Századvég Alapítvány arra kereste a választ, hogy miként vélekedik a hazai felnőtt korú lakosság a felsőoktatási rendszer átalakításáról.



Az eredmények alapján a téma kifejezetten ismert a lakosság körében, a válaszadók 86 százaléka hallott a felsőoktatási törvény módosítása körüli politikai vitákról és tiltakozásokról.



A kutatás arra is rávilágított, hogy a magyarok több mint kétharmada (70 százaléka) egyetért a kormány átalakítási javaslatával, vagyis támogatja, hogy Magyarországon csak olyan külföldi egyetem adhasson ki diplomát, amely betartja a magyar jogszabályokat, és külföldön is folytat valós oktatási tevékenységet. Az átalakítással a megkérdezettek 22 százaléka nem ért egyet - tették hozzá.



A kutatásból az is kiderült, hogy a lakosság 72 százaléka szükségtelennek tartja népszavazás kezdeményezését a CEU és a külföldi egyetemek működését érintő átalakításról, míg a felmérésben részt vevők 24 százaléka érzi fontosnak, hogy népszavazást tartsanak az ügyben.



A Századvég telefonos, kérdőíves közvélemény-kutatását péntektől keddig végezték, ezer véletlenszerűen kiválasztott felnőttet kerestek fel. Az elemzésben közölt adatok legfeljebb plusz-mínusz 3,2 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amelyet az ország összes felnőtt lakosának megkérdezése eredményezett volna - olvasható a közleményben.