Századvég: a magyarok többsége kiáll a keresztény értékek védelme mellett

A magyarok 77 százaléka szerint olyan kormányzásra van szükség, amely megvédi Magyarország keresztény gyökereit, értékeit. Ezt a szellemiséget a válaszadók többsége politikai attitűdöktől és vallási hovatartozástól függetlenül támogatja - olvasható a Századvég Alapítvány csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott közleményében.



A Századvég legfrissebb közvélemény-kutatását bemutatva azt írta: az elmúlt években Európát elérő migrációs válságnak és "a multikulturalizmus terjedésének" következtében egyre több jele látható annak, hogy veszélybe kerülnek és megkérdőjeleződnek a keresztény hagyományok és kulturális értékek. Ezzel összefüggésben erősödnek azok a vélemények, amelyek szerint Európa keresztény gyökerei veszélybe kerültek, és ezeket a közös európai értékeket meg kell védeni - tették hozzá. A Századvég Alapítvány év végi közvélemény-kutatásának központi kérdése az volt, hogy a magyar embereknek mennyire fontosak a keresztény gyökerek, mennyire érzik szükségesnek, hogy országukat ilyen szellemben kormányozzák.



Azt írták: a kutatás tanúsága szerint a magyar lakosság több mint háromnegyede (77 százaléka) olyan kormányzati irányt szeretne, amely megvédi Magyarország keresztény gyökereit, értékeit. A válaszadók csupán egyötöde nem ért egyet ezzel - fűzték hozzá.



Jelezték: a felmérésből kiderült az is, hogy a magyarok többségének politikai attitűdöktől függetlenül fontos a keresztény hagyományok tiszteletben tartása; még a magukat baloldalinak vallók körében is 54 százalék azok aránya, akik elvárják a keresztény értékek megvédését. A hagyományos keresztény felekezetek mellett "a zsidó vagy egyéb egyházakhoz tartozók", továbbá a "maguk módján vallásosak" többsége is úgy gondolja, Magyarországnak olyan kormányzásra van szüksége, amely megvédi az ország keresztény értékeit, gyökereit. Közölték: a nem vallásosak, ateisták estében látható a legnagyobb megosztottság e kérdésben; 43 százalékuk egyetért, 46 százalékuk nem ért egyet a keresztény értékek védelmével.



A Századvég telefonos kérdőíves közvélemény-kutatásában ezer, véletlenszerűen kiválasztott felnőttet kérdeztek meg december 12-18. között. Az elemzésben közölt adatok legfeljebb plusz-mínusz 3,1 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amelyet az ország összes felnőtt lakosának megkérdezése eredményezett volna - írták.